打疫苗無法入境美國 高端：深感遺憾 將持續溝通

美國宣布，11 月 8 日起，外籍人士完整接種美國和世界衛生組織 (WHO) 認證的疫苗都可入境美國，不過國產疫苗高端 (6547-TW) 尚未被列入名單，高端對施打者造成不便深感遺憾，並積極與相關單位溝通。

美國疾病管制中心 (CDC) 宣布，所有外國人入境美國，必須完成兩劑疫苗施打，而高端疫苗目前尚不在美國認可的疫苗名單中。

對此，高端發出聲明回應，感謝支持國產疫苗且施打疫苗的民眾，對於高端尚未取得美國或 WHO 認證，造成施打者一時入境美國不便深感遺憾。

高端強調，由於新冠疫苗取得緊急使用授權 (EUA) 且佈局國際時間，相較於其他疫苗大廠較晚，目前各項國際臨床試驗、國際認證及溝通，都積極進行中，請國人耐心等待，公司將為國民健康及國際旅行便利性全力以赴。

另外，高端第六度受邀參與 WHO 新冠疫苗討論會議，聚焦新冠疫苗的安全性，及追加第三針疫苗兩項議題進行國際交流。

該會議也邀請美國 US FDA、英國 MHRA、歐盟 EMA、加拿大 Health Canada、巴西 ANVISA、南非 SAHPRA 與挪威 Norwegian Medicines Agency 等衛生主管機關分享疫苗安全性監測議題。

高端在會議中提到，截至今年 9 月 30 日，近 5000 位受試者與近 95 萬劑施打量皆未出現新的安全性訊號，此外，注射部位疼痛與腫脹、全身性疲勞、肌肉痠痛與頭痛，發燒等常見施打反應比例更是少見。