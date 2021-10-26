蔡明忠曾錯認巴菲特成自助餐 談父親謹守三大家訓

富邦集團董事長蔡明忠今 (26) 日參加「Yahoo 全球市場高峰會」，大談股神華倫巴菲特、與父親蔡萬才對自己的啟發與影響。他自爆第一次聽到巴菲特的名字，還以為「自助餐（Buffet）」，後來從巴菲特身上學到了致力於長期投資。而父親教導他與蔡明興二兄弟接管公司遵守三原則，即誠信、勤奮與謙虛。

蔡明忠表示，第一次聽到巴菲特的名字，是來自弟弟蔡明興 (現富邦金控董事長) 對他說「我們要視他為榜樣」，但當時，蔡明忠沒聽過巴菲特這號人物，只知道發音相同的「自助餐（Buffet）」。但後來從巴菲特身上，學到了致力於長期投資，並且投資其信任的業務，以及眼光要放長遠，這是值得所有人及從事機構投資必須借鏡的。

至於談到父親蔡萬才，蔡明忠說，台灣是大陸法系，一般法學士多赴德國或日本進修，但他父親蔡萬才「目光遠大」，認為英文才是國際語言，學習英文對於他接管家族很有幫助，不如到美國去唸研究所，也讓他至今都保持閱讀英文報紙習慣。

他指出「威廉街 123 號，我永遠記得這個保險學院的老地址。」讓他進而有機會前進美國保險公司第一線，他大概是「台灣第一個用英文學習保險的人」。

蔡明忠表示，父親蔡萬才從小便諄諄教誨蔡明忠、蔡明興兩兄弟，要謹守三大家訓：誠信、勤奮、謙虛。尤其富邦是從小型財險公司起家，保險最講誠信；而中國人講求的工作要勤奮與謙虛，尤其成功後依舊要謙虛，不只是面對朋友、工作夥伴要謙虛，甚至是面對氣候變遷等更要謙虛，嘗試與大自然共存共融，這也是富邦推動 ESG 的核心理念之一。