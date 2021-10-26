蔡明忠：2大原因台股「疫」軍突起 點名未來三大趨勢

Yahoo Finance 今年首次將「Yahoo 全球市場高峰會」推展至亞洲，以「疫風前進」為主題，富邦集團董事長蔡明忠今 (26) 日為首位登上高峰會的台灣講者，談到疫情肆虐全球，台股卻很強勁，蔡明忠認為是去年防疫有成等 2 大原因帶動；談到未來產業趨勢，則看好元宇宙、電動車、ESG。

蔡明忠表示，富邦集團旗下的金融、電子商務及電信，不僅沒有因為疫情受創，反而業績受惠大幅成長，因為疫情，商戶相繼倒閉、封城措施和跨境旅遊限制影響，民眾行為改變了行業生態，富邦媒 momo 和台灣大哥大反而在這波浪潮中受惠。

金融業部分，蔡明忠指出，全球金融市場快速輪動，自己在閱讀了華爾街多家機構分析報告後得到共同結論，由於疫情讓貨幣供應量寬鬆，金融資產價值大幅上升，有助於整體金融行業發展。

富邦金很早就西進中國，更擁有子行－－富邦華一銀行，蔡明忠表示，當時嘗試開拓中國市場，是因為台灣金融服務市場已經飽和，看好中國市場有共同語言、文化優勢，自然就去搶先機。

但是蔡明忠指出，「把業務引進中國非常困難，我們花了很多的時間取得入場券。」尤其要面對複雜的政治情勢，「有時候不只中國，就連台灣也會扯後腿，阻止我們自由進入中國市場。」

蔡明忠進一步表示，當獲准進入中國市場後，他總是將中國對金融業務的監管法規比喻為「玻璃門」，進去知道才知道有很多道玻璃門，要如何在不破壞、不直接衝撞的情況下打開它們，成為一大課題，因此，富邦金在中國業務的布局增長緩慢。

蔡明忠表示，儘管中國嘴巴上說開放市場，但對外來者卻設置了一道道玻璃門，除了富邦以外，就連規模更大的全球金融巨擘，像是高盛與摩根大通，在中國發展也是遇到層層難關。

蔡明忠舉例，高盛與摩根大通花了 20 年才成功設立百分百持股的子公司，他認為，「中國就像一個移動式的箭靶，你每次嘗試射擊他都可能再度移動。」不過，因為中國仍是很大的市場且還在增長，所以「我覺得我們不應該放棄，我們已經投資很多時間跟錢，接下來會做更多，試著找到利基市場。」

Yahoo Finance 總編輯 Andy Serwer 問及，台股在疫情發生後為何如此強勁？蔡明忠表示，首先是因為去年我政府實施國境封鎖，以及人民自律出門戴口罩，因此成功阻截病毒擴散。在防疫有成下，讓生產、製造、消費活動得以持續，去年台灣經濟成長率全年經濟成長率 3.11%，基本面為股市奠定強健基礎。

蔡明忠進一步指出，第二是因為台灣是出口型經濟，雖然全球供應鏈受阻，但台灣出口成長，帶動大部分上市公司營收成長；此外雖然有很多行業受疫情影響，但例如全球半導體短缺，導致價格上升，台灣最具代表性的台積電因此受惠、股價上升，相關概念股公司也都因全球對積體電路有很大需求而受惠。

儘管中國嘴巴上說開放市場，但對外來者卻設置了一道道玻璃門，除了富邦以外，就連規模更大的全球金融巨擘，像是高盛與摩根大通，在中國發展也是遇到層層難關。

蔡明忠分析，高盛與摩根大通花了 20 年才成功設立百分百持股的子公司，但基過這麼長時間，中國市場已經變得不同，現在有很多新規則適用在不同行業，像是私人教育、社交媒體、遊戲，甚至娛樂產業都有不同規則。

他認為，中國就像一個移動式的箭靶，每次嘗試射擊他都可能再度移動，「不過，因為中國仍是很大的市場且還在增長，所以我覺得我們不應該放棄，我們已經投資很多時間跟錢，接下來會做更多，試著找到利基市場。」