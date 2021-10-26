〈中光電法說〉Q4電視出貨看增15% 上修節能產品全年出貨展望

背光模組廠中光電 (5371-TW) 今 (26) 日召開法說會，展望未來，總經理林惠姿指出，電視、PID 需求維持高檔，第四季出貨量可望維持高檔，估出貨將季增 15%，也上修全年節能產品出貨展望，從原來年增 20% 上修至年增 25-30%。

林惠姿表示，受近期面板報價回落，客戶對電視、PID 加單，估第四季電視、PID 出貨將季增 15%，筆電出貨則估持平，雖然 Chromebook 需求放減，但高階機種需求增溫抵消減幅，顯示器則步入傳統淡季，估將季減 10-15%。

林惠姿進一步指出，第四季整體節能產品出貨估持平第三季，將連帶推升全年節能產品出貨成長，上修出貨展望，從原年增 20% 上修至年增 25-30%。

料況方面，林惠姿認為，第四季整體供應鏈缺料問題持續，加上近期中國限電也加劇小型供應鏈廠商供貨，此外，越南二廠同樣受疫情影響，建廠工程將延至明年首季，短期則面臨疫情趨緩後，工人不願進入工廠而造成人力短缺問題。

節能產品方面，林惠姿表示，第四季進入傳統淡季，但在高階產品、新款電競投影機量產助攻下，估出貨量將持平上季，全年也維持原年增 10%-20% 目標。

展望明年，林惠姿表示，雖然仍有缺料等供應鏈不確定性因素存在，但中光電切入 OLED 筆電前段製程代工服務逐步放量，預期將成為明年主力成長動能，同時，依客戶訂單來看，明年節能產品中的微投影機成長也相當強勁。