〈元宇宙商機〉科技巨擘帶頭引爆 中光電挾AR/VR心臟關鍵技術大啖商機

全球科技巨擘爭搶元宇宙 (Metaverse)，由於元宇宙重要入口都在 VR(虛擬實境) 與 AR(擴增實境) 裝置上，龐大商機正式引爆，台背光模組廠中光電 (5371-TW) 專攻光學引擎與眼鏡模組方案，該技術更是裝置中的重要心臟，中光電挾 AR、VR 核心光激引擎衝刺，將大啖虛擬商機。

中光電 (5371-TW) 近年在 VR/AR 領域都有所布局，提供 AR 光學引擎與 AR 眼鏡模組整合方案，是 AR 裝置重要廠商之一。

中光電 AR/VR 領域由旗下影像產品事業群負責，2018 年與交大產學合作案共推 VR 頭戴顯示器，由交大前副研發長黃乙白協助打造 VR 技術，黃乙白後續更被蘋果 (AAPLUS) 延攬，替中光電與國際大廠合作，增添不少想像空間。

中光電近年也鎖定 AR 擴增實境眼鏡光學引擎應用，可提供結合客製化的標準化 AR 眼鏡模組，應用在倉儲、維修、醫療、國防、教育等市場，

元宇宙是指一個共享虛擬線上世界，人們將可與身處不同空間的他人一起打造與探索，並進行交流、工作、娛樂、學習、購物和創作等，AR/VR 裝置就被視為是重要入口。

另外，中光電因應 AR(擴增實境)、MR(混合實境) 商機，也成立子公司中光電創境股份有限公司，負責穿戴顯示解決方案研發及銷售。

中光電受惠影像、節能兩大產品線出貨同步成長，第三季營收攀上 130.46 億元，季增 12%、年增 9.3%，寫下近七季高點。