花旗標售消金勞資糾紛插花 董座：買家非惡意招攬都可聘用花旗人

花旗銀行出售消金業務意外引發勞資糾紛，花旗 (台灣) 銀行董事長莫兆鴻今 (26) 日傍晚親上火線澄清，強調銀行與潛在買家合約中，只要非惡意招攬或是沒有接觸機密文件的員工，潛在買家都能聘僱花旗員工。

花旗銀行消金標售案進入第二輪的標售，但現在卻意外爆出花旗銀行工會與銀行各說各話的勞資糾紛，莫兆鴻今 (26) 日澄清，銀行與潛在買家簽訂合約中，只要不是惡意招攬或是接觸機密文件的員工，即便是潛在買家還是能聘僱花旗員工。

莫兆鴻進一步指出，交易契約中要求潛在買家禁止惡意招攬，在國際中並非罕見的條款，強調只要不是惡意招攬，都不會限制潛在買家不得聘僱花旗的員工，他還強調，從今年 4 月規畫出售以來，已有許多不同層級的員工到其他金融業上班，顯示並無外界所言，不合理限制員工轉職的限制條款。

至於近期的勞資紛爭是否會影響消金業務標售進度，莫兆鴻則認為，近期的紛爭不會對標售案造成阻礙。

莫兆鴻進一步指出，消金的標售案目前才剛收到第二輪買家的競標資料，但還需要一些時間研究買家的投標資料，並花時間與買家詳談包括員工權益等細節，而這些過程並非幾天或一兩周內就能完成，坦言「公開招標時程還要再等一段時間」。

