 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

花旗標售消金勞資糾紛插花 董座：買家非惡意招攬都可聘用花旗人

鉅亨網記者郭幸宜 台北
花旗出售消金案尚未拍板，卻傳出勞資糾紛插花恐影響出售案時程。(圖：花旗提供)
花旗出售消金案尚未拍板，卻傳出勞資糾紛插花恐影響出售案時程。(圖：花旗提供)
Tag
花旗勞資糾紛消金

花旗銀行出售消金業務意外引發勞資糾紛，花旗 (台灣) 銀行董事長莫兆鴻今 (26) 日傍晚親上火線澄清，強調銀行與潛在買家合約中，只要非惡意招攬或是沒有接觸機密文件的員工，潛在買家都能聘僱花旗員工。

花旗銀行消金標售案進入第二輪的標售，但現在卻意外爆出花旗銀行工會與銀行各說各話的勞資糾紛，莫兆鴻今 (26) 日澄清，銀行與潛在買家簽訂合約中，只要不是惡意招攬或是接觸機密文件的員工，即便是潛在買家還是能聘僱花旗員工。

莫兆鴻進一步指出，交易契約中要求潛在買家禁止惡意招攬，在國際中並非罕見的條款，強調只要不是惡意招攬，都不會限制潛在買家不得聘僱花旗的員工，他還強調，從今年 4 月規畫出售以來，已有許多不同層級的員工到其他金融業上班，顯示並無外界所言，不合理限制員工轉職的限制條款。

至於近期的勞資紛爭是否會影響消金業務標售進度，莫兆鴻則認為，近期的紛爭不會對標售案造成阻礙。

莫兆鴻進一步指出，消金的標售案目前才剛收到第二輪買家的競標資料，但還需要一些時間研究買家的投標資料，並花時間與買家詳談包括員工權益等細節，而這些過程並非幾天或一兩周內就能完成，坦言「公開招標時程還要再等一段時間」。
 

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

00898即刻解鎖財富密碼

新醫療湧現大商機，萬元立即輕鬆入手

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

00898即刻解鎖財富密碼

新醫療湧現大商機，萬元立即輕鬆入手

滙豐銀行點綠成金!ESG投資新趨勢

立即了解ESG基金 + 綠色貸款

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

00898即刻解鎖財富密碼

新醫療湧現大商機，萬元立即輕鬆入手

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

00898即刻解鎖財富密碼

新醫療湧現大商機，萬元立即輕鬆入手

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

00898即刻解鎖財富密碼

新醫療湧現大商機，萬元立即輕鬆入手

滙豐銀行點綠成金!ESG投資新趨勢

立即了解ESG基金 + 綠色貸款

left arrow
right arrow

相關新聞