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外資狂掃多檔金融股 回頭買超旺宏、棄守華邦電

鉅亨網記者沈筱禎 台北
外資狂掃多檔金融股 認錯回補旺宏、棄守華邦電。(鉅亨網資料照)
外資狂掃多檔金融股 認錯回補旺宏、棄守華邦電。(鉅亨網資料照)
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三大法人外資旺宏金融

台股今 (26) 日在電子股重掌多頭大旗，指數站回萬七關卡，終場以 17034 點作收，上漲 140 點，三大法人合計買超 84.11 億元，外資不僅狂掃金融股，買超前 10 名就占 6 檔，更回補旺宏逾 6000 張，反手減碼華邦電。

三大法人今日同站買方，外資買超 68.62 億元；投信買超 3.59 億元；自營商也買超 11.85 億元，三大法人合計買超 84.11 億元；期貨方面，外資淨空單增加 2037 口，至 22065 口。

觀察外資今日操作，集中買超金融股，包括開發金 2 萬張、新光金 1.3 萬張、玉山金約 1.1 萬張，兆豐金、中信金、元大金、合庫金都有 6000-8000 張。

另外，旺宏今日舉行法說，外資也提前回補買超 6331 張，其他買超標的包括光磊逾 1.2 萬張、中鋼約 1.1 萬張、友達 8200 張、台積電 7332 張。

外資賣超方面，減碼聯電近 2.7 萬張最多，電子股還有群創近 2.5 萬張、華邦電近 6000 張、台揚 5735 張；傳產族群包括長榮 2.1 萬張，中纖、台泥、榮成、永光都有逾 5000 張。

投信買超標的分別為欣興 3044 張、中鋼 2723 張、元太、漢磊、台半、晶宏、百和、強茂、智伸科、同欣電；賣超標的方面，亞聚與華夏都超過 2000 張，台表科、盛群、新唐、南亞科、榮成、南亞、榮剛也遭減碼。

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台積電2330華邦電2344南亞科2408開發金2883玉山金2884元大金2885兆豐金2886新光金2888中信金2891智伸科4551合庫金5880同欣電6271台表科6278
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