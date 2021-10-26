鴻海斥4億元投資AutoCore.ai 推進自駕技術布局

鴻海 (2317-TW) 加碼自駕車布局，今 (26) 日晚間公告，透過子公司富泰華工業 (深圳)，斥資人民幣 1 億元、約新台幣 4.25 億元，取得轉投資的奧特酷智能科技 (AutoCore.ai) 股權。

鴻海表示，此次取得 AutoCore.ai 股權目的是戰略投資，目前鴻海持有 AutoCore.ai 15.08% 股權。

AutoCore.ai 是 MIH 聯盟成員，也是自駕車技術社群 Autoware 基金會的創始頂級會員；AutoCore.ai 與日本 TierIV 等長期合作，建構開放自動駕駛系統，打造第一代自駕開放開發平台。

鴻海在 3 月宣布，聯合高瓴創投投資 AutoCore.ai 加速 AutoCore.OS 智慧行動運算在功能安全系統平台及在多種晶片和 EEA 架構下的產品開發。

鴻海也同步公告，另一轉投資富智捷，由 Mobile Drive Holdings Limited 售予關係人 Mobile Drive Netherlands B.V.，則是與 Stellantis 後續共同開發智慧座艙有關。