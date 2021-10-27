 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

〈陸港盤後〉煤炭、白酒、證券下挫 上證回檔1%

鉅亨網新聞中心
〈陸港盤後〉煤炭、白酒、證券下挫 上證回檔1%(圖片:AFP)
〈陸港盤後〉煤炭、白酒、證券下挫 上證回檔1%(圖片:AFP)
Tag
上證深證創業板A股H股人民幣恒指恒科指騰訊阿里巴巴

美股再創新高，不過周三 (27 日)A 股三大指數卻開低走低，煤炭類股再度領跌 A 股，主要受到動力煤價格跌跌不休所致。在中國政府強力介入之下動力煤價格近七個交易日已從新高價位重挫 40%。

而權值股白酒、證券類股表現同樣疲弱不振，對市場人氣形成衝擊。不過在成交量上，滬深兩市還能維持在兆元水準，達人民幣 1.08 兆元，較前一個交易日略減人民幣 55 億元，已連續四個交易日成交金額破兆。

港股方面，受到 A 股下挫的影響，再加上中國網信辦公布帳號管理新規定，網科類股帶頭下挫，導致恒指開低後走低。

中國網信辦要求網科企業落實帳號管理新規定，要求帳號實名制註冊，而且未成年在註冊帳號是要監護人同意，似乎意味著目前所有未成年帳號都要補齊監護人同意，否則帳號不是被凍結就是要刪除。

網科類股應聲重挫，嗶哩嗶哩 (9626-HK) 崩跌 5.8%、美團 (3690-HK) 重挫 5%、百度 (9888-HK) 大跌 3.7%、騰訊 (700-HK) 大跌 2.9%、阿里巴巴 (9988-HK) 大跌 2.9%。

資料來源:鉅亨網
資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指下挫 0.98%，報 3562.31 點；科創 50 指數下跌 1.04%，報 1361.82 點；深證成指下滑 1.09%，報 14393.51 點；創業板指收黑 0.56%，報 3308.96 點。

恒生指數下挫 1.57% 點，報 25628.74 點、恒生科技指數大跌 3.19%，報 6441.62 點。

北向資金進出方面，周三北向資金賣超人民幣 30.43 億元，其中滬股通買超人民幣 8.46 億元，深股通賣超人民幣 38.89 億元。

法人觀點

東吳證券認為，目前市場熱門題材的持續上漲動能不高，類股輪動仍在延續中，雖然周二上證試探性上攻沒有成果，但短線多頭趨勢暫時還並未改變。從操作上來看，投資人可以利用中低持股方式參與市場話題性個股，但不宜過度追高，可等待市場有效突破上方均線壓制後再逐漸擴大加碼部位，若指數反轉向下則進行相應的減碼動作。

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

00898即刻解鎖財富密碼

新醫療湧現大商機，萬元立即輕鬆入手

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

00898即刻解鎖財富密碼

新醫療湧現大商機，萬元立即輕鬆入手

滙豐銀行點綠成金!ESG投資新趨勢

立即了解ESG基金 + 綠色貸款

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

00898即刻解鎖財富密碼

新醫療湧現大商機，萬元立即輕鬆入手

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

00898即刻解鎖財富密碼

新醫療湧現大商機，萬元立即輕鬆入手

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

00898即刻解鎖財富密碼

新醫療湧現大商機，萬元立即輕鬆入手

滙豐銀行點綠成金!ESG投資新趨勢

立即了解ESG基金 + 綠色貸款

left arrow
right arrow

相關新聞