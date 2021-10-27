中國推網路監管新規 明確規範網路及未成年帳號

周三 (27 日) 中國國家網信辦公布網路帳號名稱資訊管理規定，內容明確規範網路帳號名稱，並要求網路用戶帳號服務平台應當採取必要措施，確保其收集、儲存的個人資訊及帳號名稱資料安全，防止未經授權的訪問及資訊洩露、篡改、遺失。

而此規定還指出，網路用戶帳號服務平台應依照「後台實名、前台自願」的原則，要求網路用戶帳號使用者在註冊帳號時提供真實身份資訊。另外，未成年人註冊帳號時，應當取得其監護人的同意，並提供未成年人本人居民身份證號碼以用於查證真實身份資訊。

同時，網路用戶帳號使用者註冊、使用的帳號名稱訊息，不得有假冒、仿冒、捏造黨政軍機關、企事業單位和人民團體等組織機構的名稱、標識；不得有假冒、仿冒、捏造新聞媒體的名稱、標識，或擅自使用新聞、報導、報刊等具有新聞屬性的名稱訊息等情形。

此外，網路用戶帳號使用者若不提供真實身份訊息，或者冒用組織機構、他人真實身份資料進行不實註冊者，網路用戶帳號服務平台不得為其提供服務。

業內人士指出，相關規定一出，網科企業下一步恐要清查企業旗下所有用戶帳號，並依照相關規定辦理，不符合規定的用戶，或是沒有取得家長同意的未成年人帳戶恐都被凍結或刪除。