【Wen姐筆記】季線半年線當頭 提防周選結算莊家玩魷魚遊戲

台股昨日終於收復失守了 18 個交易日的 17000 點城池，外資轉為買方，雖然認錯買回台積電，但買超主要個股以金融股為主，並未見積極攻擊企圖。台股目前季線半年線仍擋在頭上，考驗多頭信心。今天周選擇權結算日，堤防莊家大玩魷魚遊戲! 多空強弱分界觀察位置為 16988 點。關鍵點位為 16947、17026 與 17123 點。

17000 點能否站穩，仍是今天市場關注的焦點，但是以籌碼區集結的位置來看，16900 點才是防守重點。16900 點兩端哨站為 16888 與 16919 點，而 16947 點為 17000 點射門區，17000 點兩端哨站為 16988 與 17026 點，多方如果要再闖季線與半年線，17053 與 17100 點城池將是重要火線區，17100 點兩端哨站為 17077 與 17123 點。如引動成功引動軋空，17147 與 17200 點將是下個目標區!17200 點兩端哨站為 17182 與 17222 點。

但如 16888 點棄守，得提防本波攻勢降溫，16853 至 16800 點，不宜再度棄守，而 16816 與 16777 點，則是多方第 4 季能否逆轉勝的關鍵位置。如 16777 點棄守，就得提防再次進入月線保衛戰，交戰區為 16747 至 16700 點城池，16700 點兩端哨站為 16683 與 16717 點。如棄守須提防空軍來襲!

台股大格局仍是月季線間盤整，昨日大盤已經增量，頗有表態意味，不過今日碰上周選擇權結算，本土莊家仍將上下其手，大玩魷魚遊戲! 投資人仍得留意! 還是那句老話，短線急漲爆量個股，暫勿追高，已經錯過好的進場位置，追高將陷入進退兩難，也有隨時被割韭菜的危險! 僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)