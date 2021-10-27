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華擎越南代工廠部分復工 Q4營運回正軌

鉅亨網記者劉韋廷 台北
華擎總經理許隆倫。(鉅亨網資料照)
華擎總經理許隆倫。(鉅亨網資料照)
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華擎主板顯卡越南代工廠

板卡廠華擎 (3515-TW) 越南委外代工廠歷經三個多月停工後，今 (27) 日起逐步復工，第一階段產能將恢復約 30%，加上第三季起擴大中國、台灣協力廠支應，相關產能本季逐步到位，華擎第四季營運可望重回正軌，全年維持正成長。

華擎公告，經越南委外代工廠通知，已取得當地政府核准，第一階段復工產能約 30%，後續將配合當地政府防疫規定、隨時注意當地疫情，以員工健康安全為優先考量，逐步安排階段性復工。

華擎越南委外代工廠主要生產主機板、工業電腦 (IPC) 等產品，初估生產比重達逾 2 成以上，由於越南疫情在 7 月中升溫，因委外代工廠無法符合當地「三就地原則」而停工，拖累第三季營運，反觀顯示卡、伺服器則不在越南生產，影響有限。

華擎指出，隨著越南疫情逐步降溫，將持續向當地政府提出局部復工申請，預期 11 月過後復工率可望再拉升，同時第三季擴大中國、台灣等地協力廠支援產能也逐步上軌道，目前已至少有 3-4 個合作夥伴，有助產能、營運重回正軌。

展望未來，華擎表示，顯卡、伺服器需求仍維持高檔，預期供不應求狀況將延續至明年中，主板下半年需求則相對平穩，加上英特爾 (INTC-US) 供給增加，估最快本季供給可望逐步舒緩。

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