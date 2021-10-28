〈恒大危機〉決戰11月29日！恒大離岸債務寬限到期

周四 (28 日) 外媒報導指出，中國恒大集團 (3333-HK) 準備與離岸債權人進行談判。外媒引述知情人士透露，恒大顧問 Houlihan Lokey 和鍾港資本已與離岸債券持有人顧問 Moelis & Co. 和 Kirkland & Ellis 簽定保密協議，準備開始談判如何解決境外債務問題。

消息指出債權人已於 9 月中開始嘗試接觸恒大，只是未得到回應。債權人近期一直針對恒大各物業項目的狀態、流動資金情況、資產估值等進行了解，也希望恒大經營層保證，不會在談判期間出售離岸資產。

在恒大試圖向合生創展 (754-HK) 出售恒大物業的交易破裂後，恒大資金流動問題進一步擴大。

恒大上個月底未支付一檔美元債，4517 萬美元的債利，其寬限期本周五 (29 日) 屆滿，外界關注在出售恒大物業股份告吹後，是否有能力還款。

另一方面，也有媒體報導指出，外傳中國政府部門要求恒大集團主席許家印要使用個人財產，償還恒大債務，已有不少地方政府正在監管恒大的銀行帳戶，確保公司資金運用在建案上，而不是償還公司債務。這意味著，中國可以不管債務人，或是股市投資人的損失，但民眾住的問題是底線。

此外，中國政府要求許家印拿錢救恒大，也顯示中國政府不會願動用納稅人的錢用在解救民營企業上，特別是正在整頓中的地產業。

