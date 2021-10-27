科技基金績效前10出爐 四大利多匯聚年底行情看旺

全球科技基金今 (2021) 年來績效排行前 10 出爐，展望科技基金後市，10 月以來在美國財報利多及科技產業消息正向，科技股表現回神，推動美國道瓊工業指數及標普 500 指數創高，那斯達克指數重回所有均線。在美國第三季財報預估持續上修、電動車題材續旺、元宇宙概念股正夯，以及年底科技獲利旺季帶動下，科技基金後市可期，逢回皆為加碼進場時機。

以今年來績效來看，全球型科技基金前 10 強，統一投信包辦冠亞軍，獨佔鰲頭。居冠的統一全球智聯網 AIoT 基金今年來報酬 24.03%，一年 44.67%、二年 96.19%；居次的統一全球新科技基金今年來績效 18.33%，一年、二年也分別繳出 37.19%、137.42% 的好成績；且這二檔基金的最新淨值 (10/25) 皆創成立以來新高，表現亮眼。

而績效達到「雙位數」的科技基金還有：復華全球物聯網科技的 17.9%、景順全球科技 16.55%、凱基雲端趨勢 15.59%、第一金全球 AI 人工智慧 14.75%、日盛全球智能車基 11.32%。

展望後市，統一全球智聯網 AIoT 基金經理人林鴻益表示，全球市場仍受缺料、通膨及 FED 縮債、升息步伐等因素干擾，震盪難免，中長線持續看好科技變革題材帶來的結構性成長潛力，並將投資目光鎖定在高成長族群，包括半導體、伺服器、高速運算（HPC）、矽智財（IP）、新能源等。

在科技新亮點上，近來臉書發表未來將重點發展元宇宙，帶動相關題材火紅。元宇宙雖非新題材，但在疫情及 5G 等新應用加速落實等因素催生下，這個概念於今年再次被提出。林鴻益也看好元宇宙未來投資潛力，虛實整合的科技發展將成市場下一個亮點，尤其是晶片、AR/VR、遊戲平台等投資機會。

統一全球新科技經理人郭智偉認為，第三季全球電動車生產與出貨，優於預期；同時，中國造車新勢力 9 月出貨來到今年新高，顯示晶片缺貨問題對於電動車影響逐漸縮小，利於年底銷售旺季表現。尤其，特斯拉接到 10 萬輛電動車大單，帶動特斯拉 25 日股價大漲逾一成，市值也突破 1 兆美元，對於全球電動車產業鏈將帶來進一步提振。