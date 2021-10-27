家具和裝修市場熱 特力、詩肯樂觀看Q4

隨著房市續熱以及五倍券振興措施上路，消費者添購家俱和裝修的需求明顯成長，特力 (2908-TW) 和詩肯 (6195-TW) 均表態看好第四季，特力近來線上居家購物平台業績年增 30%，家具類銷售更增近 40%，詩肯則指出，預料營運有望一路好到農曆年前。

特力說明，近來消費者添購家俱和裝修需求強勁，集團旗下線上居家購物平台特力 +(家) 購物網統計，10 月上旬五倍券一開跑，全站業績攀升逾 35%，其中，家俱類商品銷額成長高達 39.3%，反映疫情遞延消費和房市回溫等，帶動報復性買氣。

特力進一步觀察，在超過 20 萬件居家商品中，消費者購買商品主要圍繞客廳、臥室、辦公書房等空間家俱，而書桌椅、沙發、衣櫃、床架等商品也持續處在熱搜榜，近來集團新近代理芝華仕頭等艙電動沙發，銷售成長超過 20%。

特力數位商務及品牌代理業務部副總經理吳嘉玲表示，特力 +(家) 購物網營運持續穩健成長，去年營業額成長 34.3%、今年前三季再增長 30.3%，將積極整合旗下如力屋、HOLA、hoi! 好好生活等各通路資源，搶攻第四季雙 11 電商大檔。

詩肯則指出，第四季為消費傳統旺季，而五倍券措施上路時點正好與消費旺季重疊，隨著雙重利多加持，樂觀看營運有望一路好到農曆年前。

詩肯至第三季底全台共有 131 家據點，其中，詩肯柚木、詩肯居家和詩肯睡眠精品三品牌分別有 79、49 和 3 家店，詩肯強調，將持續尋找適合地點拓展複合店型。