NEAR 聯合創始人：如何用新方式構建去中心化世界

NEAR Protocol 聯合創始人 Illia Polosukhin 強調,NEAR 關注的重點是開發者體驗,並介紹增強其系統易用性的方式和未來發展方向。

演講:Illia Polosukhin,NEAR Protocol 聯合創始人

在 10 月 26 日舉行的第七屆萬向區塊鏈全球峯會上,NEAR Protocol 聯合創始人 Illia Polosukhin 通過線上直播的方式,帶來了「NEAR 重新想象的世界」 的主題演講。以下爲演講內容。

我來自於 NEAR Protocol,NEAR 是什麼呢?是針對於去中心化應用的平臺,通過新的方式來建立去中心化的應用,更好地使得用戶擁有數據所有權。

NEAR 系統有分片的區塊鏈系統,對我們而言,非常重要的一點是易用性,這也是我們從建立 NEAR 一開始就想的,所有應用都應該是易用的。NEAR Protocol 不僅僅是我們公司創立的,同時也獲得了生態的支持。正是由於參與者和貢獻者的相互支持,生態才取得了成功。

NEAR 在去年 10 月上線,到現在已經有一年多的時間了,重點在於開發者的體驗,正着手打造通用性的生態系統,希望確保每一位開發者無論他們想要始終哪種方法,都能夠找到適合自己的位置,所以生態豐富多樣。

比如 Aurora 是一種基於 NEAR 區塊鏈開發的 EVM,提供了一種方法,可以從以太坊獲取現有的 EVM 合約。

同時也支持 Substrate 應用鏈,允許用戶連接任何類型的額外邏輯,這種邏輯可能不太適合鏈上計算,通過這種方式以及與區塊鏈上的其他應用程序進行完全可交互的通信。

當然,原生 runtime 最初是爲那些剛接觸區塊鏈的開發人員設計的,他們熟悉像 Typescript 這樣的語言,或更新的且發展迅速的語言如 Rust,因爲它給你提供了一個完全異步的、可擴容的開放平臺,在那裏你可以根據自己的需求構建擁有不同程度複雜度的應用。

所有這些都是爲開發人員設計的,但正如我所說的,重點是易用性,希望可以確保開發者能夠構建可擴容的應用程序。因爲只有 NEAR 爲此做好了準備,NEAR 可以引導非技術用戶,用戶不知道密碼學、私鑰、地址等一系列名詞,但是他們依然可以獲得非常快速的交互體驗。

NEAR 區塊一秒就可以產生,幾乎是瞬間實現的,在一定程度上簡化了流程,讓你感覺你在使用區塊鏈的應用。

所有這些都給我們提供了背景,光有易用性還不夠,從一開始就建立了分片的網絡形成擴容。計劃在 11 月份主網進行再分片,爲其添加 Forex 的功能,讓網絡性能提升 4 倍。

在 2022 年 1 月份的時候,也會進一步對於狀態進行分片。人們可以開始處理交易,處理交易的方式不一樣,分片的最終階段是會通過動態再分片擁有最終形態的擴容支持,時間大概在 2022 年年底。

分片是這樣的理念,理想狀態下可以擁有 10 億用戶,將動態改變分片的數量以應對用戶的需求,同時保證對於每個人來說都是低費用低成本的。可以在網絡上公佈另外一種系統,稱之爲 Opera 瀏覽器,使得用戶更好地使用應用,所有應用可以跟公鏈橋接,也可以跟其他私有分片網絡進行互動。通過此可以跟蹤多家醫院醫療數據,同時準確地瞭解這些數據的動向,也可以在不透露數據的情況下證明某人是否患有某種疾病。

另一方面,大學也可以證明某人的 GPA 超過了某個門檻,而不透露學生的真實分數,這都爲我們提供了許多實用的案例,即如何將所有公司中的私有數據聯合在一起,並開始建立強大的協議和應用程序。

當我們着手搭建 NEAR 的時候,有這樣的願景,希望取代人們都在使用的現在應用程序,真正實現由自治型 Dapp 組成的龐大生態系統。我所指的是社交網絡及即時通訊工具,甚至像滴滴這樣的叫車應用,及美團這樣的送餐應用。

爲了實現上述目標,需要建立大量的基礎設施。一開始區塊鏈就像小積木,但現在區塊鏈平臺上有很多事情在發生。

現在已經擁有了很多應用,他們都是非常強大的工具和組件,有金融的應用,人們可以跟應用進行交互,同時 NFT 及遊戲應用,還成立了用於治理和社區組織,有很多社區都在使用該工具。

爲了進一步增加 NEAR 的易用性,NEAR 將上線 Opera 瀏覽器,所有的 Opera 瀏覽器用戶都可以擁有 NEAR 錢包和 NEAR 應用程序進行無縫交互,請大家持續關注我們的 NEAR Opera 瀏覽器。

接下來和大家分享一下 NEAR 上運行的應用程序:

NEAR Crowd

在開始開發 NEAR 之前,一直在思考的是通過衆包的理念來收集數據,如果你們熟悉的話,這類似於亞馬遜平臺,通過亞馬遜平臺可以讓人們做一些任務,他們會獲得小額收入。

在以太坊這樣的平臺上,是不可能實現這一點的,因爲即使現在最小的費用也要 10-20 美金,但是前面提到的這些任務金額通常要比這小得多,自 4 月份推出以來,新的 NEAR Crowd 平臺已經擁有 2000-3000 名用戶,每天大約有 1500 名活躍用戶,人們在那裏工作,而且已經收集了超過 100 萬個數據樣本。

更重要的是使得人們脫離他們目前所討厭的工作,爲某個平臺、某個社區、某個生態系統工作,獲得不錯的收入。

Sputnik DAO

它是 DAO 的基礎設施,我不是很喜歡 DAO 這個名字,它有點誤導,我希望把它稱之爲數字合作組織,讓許多人聚在一起,大家通過數字化的方式管理應用、管理協議,同時也可以進行共同投資、協調捐款並支付費用。

作爲團隊,你完成工作也可以獲得激勵,這將使得我們從 Facebook 上網上的羣組過渡到下一類羣組,這樣的一些羣組可以相互協作,它們有一些資金,能夠完成一些工作,同時也可以獲得報酬,這會重建工作的關係。

這已經在一些社區被使用,比如說會使用工具來協調工作進行投資,大家可以到相關網站上了解更多的相關項目。

未來發展方向是什麼樣的?

人們可以通過 NEAR Protocol 做什麼呢?下一代的新浪潮將會是一套開放網絡應用程序的通用協議,將會更加賦能於日常應用程序,比如說即時通訊工具、社交網絡,創建出巨大的網絡效應。

比如說可以有社交圖譜協議,協議可以允許人們擁有關於其他朋友身份的數據,同時也可以擁有一些跟他們一起工作、共事的朋友關係數據,在不同的應用程序間進行切換,所有這些都集成在這些應用程序中,想象一下微信、Facebook、領英這樣的應用,你可以在應用中無縫接觸、無縫操作,同時你也不需要重新添加朋友,因爲所有的數據都是類似的。所以可以通過協議把它們聯繫在一起。

很大程度上,媒體希望跟粉絲羣建立直接鏈接,你可以使用分銷商、平臺把你的音樂內容、藝術內容通過區塊鏈網絡進行傳播,跟粉絲進行分享。

去中心化也可以幫助獲得更多認證,現在通過書面文件來獲得認證,通過把所有鏈接放在鏈上,可以通過數字簽名、私有分配信息證明來證明一些人的資質,這是我們講的數字身份,智能合約本身也是需要這樣的一種身份。

非常重要的一部分是解決衝突,在現實世界中不可能將所有東西都編碼,即使有這種能力也有一些情況無法通過代碼解決,這也是爲什麼我們需要向法院這樣的機構來解決衝突。

由此衍生出了 Gig economy 概念,人們可以通過協議在現實世界中開始分工、合作,所有協議都將創造更多巨大的價值空間,相信在未來有數十億用戶使用它,因爲它可以重建現在的社交網絡,同時依賴於通信及新的媒體協議,組合出更加不同、更加新穎的客戶體驗。

NEAR Protocol 還在不斷髮展,現在討論的是爲數十億人提供共用的協議。非常重要的一點是要不斷學習、不斷自我教育。在這裏我想和大家推薦幾個 NEAR 的網站。

一個是 NEAR blog,發佈 NEAR 的新技術及新進展的博客平臺另一個是 NEAR 大學欄目,通過 NEAR 大學平臺就可以幫助大家開發真實的應用,同時學習如何成爲開發者。如果說有一些非技術人員想要獲得認證課程,就可以通過 NEAR 大學平臺瞭解生態系統。

在開放網絡的系統中,有很多機會,我非常誠摯地邀請各位創業者、各位開發者加入到行列中來,找出來協議、平臺、應用,甚至是你有興趣爲之付出的生態系統,並行動起來。

有很多途徑幫助你獲得資金,比如說 Grants、社區、創業基金等等。期待爲你的項目提供投資。