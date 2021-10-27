地價稅11月開徵 銀行促刷祭萬元回饋金搶客

地價稅 11 月 1 日開徵，銀行根據卡友屬性續推促刷方案，兆豐銀行宣布，一次付清滿 5000 元可享加碼 0.2% 現金回饋優惠，回饋金額最高可達 5 萬元，且名額不限，只要完成登錄就有優惠。

根據兆豐銀行統計，去年有將近 75% 的卡友地價稅繳納金額落在 5000 元以內，25% 卡友則貢獻了高達 92% 的繳稅金額，其中前十名大戶每筆高達 500 萬元以上，相當驚人。

然而，不管大戶或一般民眾，有高達 94% 的兆豐卡友都選擇用一次付清來繳納地價稅，僅 6% 的人選擇分期付款，銀行投其所好延續去年一次付清加碼現金回饋的行銷方式，今年再度推出滿 5000 元加碼送 0.2% 現金回饋拉攏卡友。

如果選擇分期付款者，不限金額 6 期 0 利率的優惠，透過台灣 Pay 繳稅，不論一次付清或是分期付款，每筆還可獲得 50 元刷卡金，每人回饋金最高 100 元，另外再抽頭獎 10 萬元現金，卡友都可依自身需求選擇想要的繳稅方式，較有機會賺回饋。

此外，目前已推出地價稅刷卡優惠的銀行中，兆豐銀行一次付清滿 5000 元加碼 0.2% 現金回饋，使用台灣 pay 單筆加送 50 元及不限金額 6 期 0 利率外；土地銀行則推出台灣 pay 綁信用卡繳稅送 50 元及綁金融卡送等值 50 元之紅利 500 點；華銀推出台灣 pay 綁金融卡送等值 50 元的 500 點 nPoint 點數。

銀行提醒，今年地價稅開徵期間從 11 月 1 日起到 11 月 30 日，逾期繳納則每超過 2 日將按稅額加徵 1% 滯納金，最高可至 15%，提醒民眾及早繳納，以免逾期加徵滯納金。

