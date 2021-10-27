張忠謀喊「晶片缺貨看不到盡頭」 科技市值型ETF後市看俏

台積電創辦人張忠謀在出席玉山科技協會時表示，半導體目前看不到何時才會不缺貨。在科技大老持續看旺半導體景氣下，台股後市可期，但選股難度升高下，透過科技市值型 ETF 有助掌握趨勢。

張忠謀表示，晶片缺貨尚看不到盡頭，但終究會緩解，而晶圓代工廠力積電董事長黃崇仁、利基型記憶體廠鈺創董事長盧超群等科技大老昨日也同聲看旺半導體產業景氣。台股在電子新產品陸續發表下，中小型題材族群各自表現，指數站上月線。

重量級法說會也帶來加持力道，聯發科法說第三季稅後純益 283.61 億元，創單季歷史新高，並上修今年展望；台股後續仍有大型科技股如：聯電、穩懋、台達電等法說會，加上美股亦有多家重量級電子股揭露第 3 季財報，包括：德州儀器、超微、微軟、蘋果、Google 等，受到投資市場高度關注，也將牽動相關供應鏈與個股股價表現，並有望帶動台灣科技股表現。

電動車產業亦受到市場關注，鴻海電動車接單再傳捷報，今年年底將會新增一家美國車廠採用，上週鴻海科技日登場，展示 3 款電動車，分別為 Model C 休旅車、Model E 轎車與Ｍodel T 電動巴士，並宣告 2023 年有機會量產上市，鴻海預計到 2025 年將拿下全球電動車製造營收的 5%，意味著營收規模將達 300 億美元。

不只鴻海大秀電動車肌肉，電源供應器大廠台達電也在上週參加台灣國際智慧移動展，展示台達電動車動力系統、車載電力管理系統、風扇與散熱管理、被動元件等完整解決方案，同時 9 月營收達 273.45 億元，創下單月新高，今年前三季累計營收亮眼，打破歷史紀錄。

國泰台灣 5G+ ETF(00881-TW) 基金經理人蘇鼎宇表示，隨新興市場疫苗施打接近群體免疫，供應狀況將逐漸改善，庫存及超額預定 (overbooking) 等隱憂將逐漸明朗，屆時跌價或庫存疑慮可望緩和，不過在 5G、電動車等需求長期支撐下，半導體上游仍是供不應求狀態，看好半導體、晶圓代工、ABF 載板、電子零組件等。