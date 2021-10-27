〈台股盤後〉晶圓雙雄尾盤拉抬登季線 三大族群表現亮眼

台股今 (27) 日在聯電、台積電尾盤拉抬下，上漲 40.21 點或 0.24%，收 17074.55 點，也是自 9 月中後，收盤站上季線，成交量 2802 億元；盤面上則以 IC 設計、ABF 載板以及砷化鎵相關等電子股表現最為亮眼。

大型電子權值表現來看，台積電今日盤中走勢疲軟，但尾盤大單敲進，收回平盤 599 元，聯電更是強漲逾 3%；不過，聯發科走弱，鴻海也跌近 1%，大立光也漲多拉回，下跌 3.7%。

指標族群及個股方面，雖然聯發科走弱，但 IC 設計多檔亮燈漲停，昇佳電子、信驊、迅杰、智原、創惟以及愛普等均攻上漲停，力旺、世芯 - KY、創意等也有 5-7% 不等的漲幅。

另外表現強悍的還有 ABF 載板三雄，欣興亮燈漲停，南電收漲 6.8%，景碩漲 5.7%；砷化鎵相關個股也有所表態，穩懋漲 7.8%、宏捷科更漲 8.4%、全新漲 5.7%，其餘如 IET-KY 以及剛轉上市的全訊表現也不俗。

傳產族群則以處分大潤發持股題材的潤泰全、潤泰欣表現最為強勢，上漲 4-5%；但貨櫃海運三雄也陷入修正，長榮、萬海均跌逾 2%，陽明也同步走弱。