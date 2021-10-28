〈台股盤前〉美股回落提防連帶修正風險 先拚守萬七關卡

台股昨日在晶圓雙雄拉尾盤的帶動下，終場上漲 40.21 點，以 17074.55 點作收，睽違近 1 個半月來首度收盤站上季線，三大法人也同步買超，不過，隨著美股走弱，恐怕再度對多方上攻造成壓抑，法人認為，今日多空可能將再次激戰萬七關卡。

三大法人昨日同步買超，合計在集中市場和店頭市場共買超 62.61 億元，其中，外資在店頭市場買超 27.9 億元，創 3 周以來單日最大，也高於在集中市場的買超 24.64 億元，顯示在盤勢震盪之際，對中小股的積極度較高。

美股方面，道瓊指數下跌 266.19 點或 0.74%，收 35,490.69 點，是 10 月初以來單日最大跌點，標普 500 指數下跌 0.51%，收 4,551.68 點，費城半導體指數下跌 0.96%，留長上影線，收 3,360.3 點，僅那斯達克指數持平，收 15,235.84 點。

聯電第三季毛利率較上季大增 5.5 個百分點達 36.8%，創 20 年來單季新高，第四季毛利率有望較第三季續增，而展望明年，聯電表示，由於 5G、電動車、物聯網等應用帶動需求持續成長，產能將維持滿載，價格並持續向上，預估年營收成長率有望優於產業平均值。

美國官方計畫對貨櫃碼頭逗留時間過長的航運公司罰款，未來只要超過規定使用時間，每櫃每日要加收 100 美元，業界認為，此不排除使運價因而再上漲。

國巨公布第三季稅後純益 68.14 億元，每股純益 13.85 元，創近 3 年新高，優於市場預期，前三季 EPS36.79 元，已超越去年全年。

聯發科法說會報喜後，國內外券商多上調目標價，其中，美系外資由 1,650 元上修至 1,678 元是外資圈最高。

譜瑞 - KY 公告將買回上限 700 張庫藏股，每股買回區間價 1,330 元至 2,660 元，是大立光後近期第 2 家買回自家股票的千金股。

統一投顧表示，目前大盤短期技術指標 KD 高檔頓化，加上五日和十日均線走揚，短線有機會延續反彈格局，惟須留意，指數即將面臨 7-8 月高點型成的下降壓力線反壓，而類股輪動快速、缺乏主流股，以及美股財報發布進入尾聲，須留意修正拉回風險。