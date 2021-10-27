《零盲點思維》書摘：醫生問診，為什麼有人要隱瞞病況？

你曾對你的醫生撒謊嗎？如果是的話，你並不孤單。在最近的兩項調查中，分別有 81% 和 61% 的患者承認對他們的醫生隱瞞了一些重要資訊，例如他們是否定期服藥，或者是否理解醫生的醫囑。患者回答最常見的原因是什麼？尷尬以及擔心被評論。該研究的主要作者表示：「大多數人希望他們的醫生對自己有很高的評價。」

想想這種權衡取捨有多麼違背常理。首先，你的醫生幾乎肯定不會像你擔心的那樣嚴厲評斷你。她見過數百名患有類似令人尷尬的疾病或不良習慣的病人。更重要的是，你的醫生對你的看法並不重要，對你的生活、職業或幸福幾乎沒有任何影響。理性來看，對你的醫生完全誠實更說得通，這樣你就可以得到最好的醫療建議。

這是我們對成本和效益的直覺被扭曲的另一種方式：我們高估給別人印象的重要性。諸如看起來很怪異或讓自己出洋相的社會成本，在感覺上要比實際情況嚴重得多。事實上，其他人對你的看法並不像你直覺認為的那樣多，而他們對你的看法也不像你感覺的那樣，對你的生活造成很大影響。

結果，我們最終做出悲慘的取捨，犧牲很多潛在的幸福以避免相對較小的社會成本。如果你邀約某人出去，但他們拒絕了，這並不是世界末日，但感覺起來就是如此。被拒絕的可能性太令人焦慮，以至於我們經常想出合理的理由逃避，說服自己對戀愛不感興趣，或是現在沒有時間約會，亦或是反正不會有人想要和我約會，所以根本不值得一試。

當我們讓自己的直覺來做決定時，哪怕只是一點點潛在的社會風險，都會促使我們引發「不惜一切代價避免」的反射性反應。

我們甚至會冒著死亡的危險，就為了避免在陌生人面前出醜。許多人在飛機失事或火災這樣的災難中無謂地死去，就是因為他們環顧四周，看到其他人沒有對危險的跡象做出反應，就覺得自己很愚蠢，於是找個理由排除自己的擔憂。

《大天氣：在美國中心追逐龍捲風》作者馬克．斯文沃德（Mark Svenvold）描述了他在美國奧克拉荷馬州埃爾里諾市一家汽車旅館裡的經歷，當時龍捲風正在逼近。汽車旅館的電視響起警報，螢幕下方顯示國家氣象局的警告：「立即找地方掩護。」兩名當地男子在汽車旅館外喝著啤酒，若無其事地靠在他們的卡車上，顯然對向他們襲來的龍捲風無動於衷。汽車旅館的櫃檯接待員也顯得很平靜。斯文沃德問她旅館是否有地下室，可以讓他躲起來。「不，我們沒有地下室，」她回答說，口氣中帶著一絲他認為是鄙視的意味。

馬克後來回憶說，「當地旅館接待員的冷笑，讓我這個外來的遊客蒙羞，使我否定自己的警覺心」，而外面的那兩個人「執拗地喝著啤酒」，讓他猶豫不決，不知所措。在對自己的判斷進行了 30 分鐘的質疑後，他注意到外面的人都走了，直到那時他才終於覺得可以逃跑了。

我們低估了錯誤信念所累積的傷害，以及實踐偵察兵習慣所帶來的累積好處。我們過度看重別人對我們的評價，及其評價對我們生活的影響。所有這些傾向的結果是，我們最終會非常願意犧牲自己看清事物的能力，來換取短期的情感和社會報酬。我們較偏好士兵心態，即使當偵察心態是更好選擇的時候。

發現我們的大腦天生有著這些與最佳決策相左的偏差，可能感覺會像個壞消息。但實際上是好消息。這意味著還有改進的空間，如果我們能學會少依賴士兵心態，多採用偵察心態，就會意想不到的重大收穫在等著我們。

來源：天下雜誌出版