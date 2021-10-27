WSJ：美FTC正著手審查臉書內部研究文件

臉書 (FB-US) 吹哨者 Frances Haugen 先前披露多項內部文件，批評臉書將自身利益凌駕於公眾安全之上，引發各界譁然，就在爆料事件鬧得沸沸揚揚之際，有知情人士透露，美國聯邦貿易委員會 (FTC) 正在著手審查這些內部研究報告。

華爾街日報 (WSJ) 周三 (27 日) 引述知情人士報導，官員們正在調查，臉書的內部文件是否有違反在 2019 年與 FTC 就劍橋分析隱私外洩案達成的和解協議，臉書當時支付了 50 億美元鉅額罰款，且承諾加強內部監管以保護用戶隱私。

臉書內部文件指出，有證據顯示臉書的演算法有助長社會分化，且旗下 Instagram 對青少年心理健康產生危害，尤其是青少女，使國會和相關權益人士紛紛呼籲，要求 FTC 調查臉書是否造成欺騙或誤導行為。

FTC 正在探討的一項問題是，臉書是否具有法律上的義務，就其內部研究結果指出的風險向使用者發出警告。前 FTC 主席 William Kovacic 認為，若臉書沒有這麼做，則可能構成詐欺商業行為。

前消費者保護局局長 David Vladeck 也稱，FTC 必須思考臉書的行為是否恰當，包含否認研究文件中造成用戶傷害的事實，以及反控吹哨者誤解和扭曲文件內容。