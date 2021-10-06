美參議員呼籲 監管機構應針對吹哨者指控對臉書進行調查

臉書 (FB-US) 吹哨者周二 (5 日) 出席國會作證，民主黨參議員 Richard Blumenthal 呼籲美國證券交易委員會 (SEC) 與聯邦貿易委員會 (FTC) 針對吹哨者的指控，即為了自身利益枉顧用戶安全的態度，對臉書展開調查。

參議院商務小組委員會主席 Blumenthal 在開幕聲明表示，臉書知情旗下產品會讓人上癮，如同香菸一般。他稱：「我們的孩子是受害者，現在的青少年在看著鏡中的自己時，充斥著懷疑與不安全感，祖克伯也應該看看鏡中的自己。」

Blumenthal 呼籲臉書執行長祖克伯 (Mark Zuckerberg) 應出席國會聽證會，同時也呼籲 SEC 和 FTC 對臉書展開調查。

(圖：AFP)

雖然兩黨在國會中鮮少有意見一致的時候，但兩黨議員均同意臉書必須進行重大改革。

共和黨參議員 Marsha Blackburn 稱道，臉書忽視網站上所有 13 歲以下兒童，很明顯地，臉書將自身利益凌駕於兒童與所有用戶的福祉之上。

另外，臉書吹哨者 Frances Haugen 周二出席參議院商務小組委員會時表示，臉書的演算法能夠在短時間內將年輕用戶從健康食譜等相對無害的內容，引導至宣傳厭食症的內容，雖然沒有指控臉書故意產製有害內容，但她表示，祖克柏最終仍須對臉書造成的影響負起責任。

Haugen 稱：「問題核心在於，沒有人比臉書更了解它們做出的有害選擇，只有臉書自己才能了解幕後實情。」

除了向參議院與華爾街日報揭露之外，Haugen 還向 SEC 指控，臉書透過忽略及扭曲平台的使用情況，來誤導投資人和廣告客戶。

她呼籲國會對臉書實施監管，但也警告，光是修改過時的隱私保護條款與《通訊端政法》第 230 條是不夠的。她認為，提升透明度會是正確的第一步，能夠以透明度作為基礎，制訂出合理的標準規範來保護消費者、排除非法內容、落實數據保護，並解決反競爭與演算法等問題。