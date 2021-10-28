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外資押寶法說行情 買超面板雙虎3.8萬張

鉅亨網記者彭昱文 台北
外資押寶法說行情 買超面板雙虎3.8萬張。(鉅亨網資料照)
外資押寶法說行情 買超面板雙虎3.8萬張。(鉅亨網資料照)
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外資三大法人面板友達群創聯電

外資 27 日買超 24.62 億元，但在台指期淨空單增加 585 口，來到 2.26 萬口；現股方面，外資押寶召開法說的個股，除了買超今日召開法說的聯電 6435 張外，友達明日將開法說，外資也加碼面板雙虎 3.8 萬張。

外資今日買超個股中，電子族群包含友達 2.78 萬張、群創 1.03 萬張，ABF 相關的景碩 6809 張、欣興 4234 張，以及聯電 6435 張、南亞科 5285 張等；在傳產族群方面，外資買超較多的有化工股的永光 9408 張、聚和 5222 張，以及中鋼 5644 張；金融股則買超玉山金 3723 張及中受 3542 張較多。

賣超方面，外資調節旺宏近 1.59 萬張最多，其餘電子股還有鴻海 5573 張、華邦電 5106 張；其餘則多集中在金融股，包括富邦金 7179 張、台企銀、中信金各逾 5300 張，以及台新金、華南金、兆豐金等；傳產則有長榮集團的長榮海運 1.12 萬張以及長榮航 6691 張外，也賣超台泥 1101 張。

投信買超較多的則有中鋼 2676 張、旺宏 2038 張，以及全新、智原、力成等逾千張；賣超則有台表科、亞聚等 1600 餘張，欣詮、南亞 1400 張，以及金居、聯電等逾 1100 張。

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台泥1101華邦電2344南亞科2408長榮航2618華南金2880富邦金2881玉山金2884兆豐金2886台新金2887中信金2891台表科6278
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