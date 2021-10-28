〈房產〉國泰房地產指數：Q3高雄、台中房市熱絡 台南冷

國泰房地產指數發布最新市調報告指出，2021 年第三季全台房市相較第二季價量齊漲，台中、高雄分別在就業人口紅利、台積電 (2330-TW) 相關議題帶動下，成交價持續上漲，且高雄建案銷售率更呈現雙位數大幅增加。

國泰房地產指數調查報告指出，第三季全台新推個案數共 214 件，推案戶數有 2 萬 182 戶，總推案金額為 3392 億元，較上季上升，較去年同季下降，主力總價為 1792 萬元，較上季及去年同季均上升；其中大廈類型推案者占 80%。

依國泰房地產指數報告指出，全台第三季房市，相較上一季，房市全面回溫，相較去年同季，全台維持穩定，台北、新竹、台中、高雄偏熱，桃園穩定，但是新北市及台南偏冷，部分原因是比較基期較高所致。

國泰房地產指數報告指出，今年第三季各地區推案金額相較上一季大幅增加，全台推案量約 3392 億元，相較上季成長 38.1%，除桃園、新竹、台南推案金額減少外，其他地區推案金額都增加，其中台中推案總銷金額持續增加最為明顯，總推案量達 862 億元，季增 83.5%、年增 49.2%；高雄市第三季推案 300 億元，季增高達 90.6%。