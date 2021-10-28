〈房產〉南港開發動能強 商辦租金已衝上2700元

政府與民間積極投資「東區門戶計畫」，帶動南港各方面機能逐漸到位，商辦租金行情增溫，根據實價登錄揭露，潤泰南港車站大樓今年 7 月出現一筆實價租金記錄，總租金約 181 萬元，換算每坪達 2722 元，創下南港區域新高。

商仲業者指出，南港因可開發素地大，成近年北市開發動能最強區域，將是未來台北蛋白區最有潛力的區域。

信義全球資產總經理柯宏安表示，近年企業在台北對於大且新的營運空間需求增加，但市中心區能有的新辦公供給不多，讓市場對南港未來的新辦公已有所期待，也提早反應在租金行情上，像是潤泰南港車站大樓，因與南港車站共構，位置優勢帶動租金創新高價，而聯合經貿廣場在去年完工，新穎大樓又鄰南軟園區也使租金站穩 2000 元。

觀察南港商辦、廠辦租金行情，若以較新商辦來說，靠近南港車站區域較受青睞，因有高鐵、台鐵、捷運，可一日往返中南部，對於有跨區域據點或客戶服務的企業，是有交通便捷吸引力，也讓此區租金屢創新高，平均租金行情每坪約 1800 元 - 2400 元；其次是南軟園區周遭的商辦，因有捷運文湖線、藍線，科技產業群聚，平均租金行情落在每坪 1600 元 - 2200 元。

廠辦部分，因法規允許進駐業種較有限制，租金較為平穩趨勢，較新的廠辦平均租金在每坪 1000 元 - 1500 元。與內科廠辦相比，內科因屬民間投資帶動區域發展，再形成產業聚落，而南港則是由政府政策引導區域發展，整體規劃完善，又有四鐵共構議題，租金相對比內科高。

柯宏安分析，南港未來發展亮點在於大型新開發案群聚，會為區域發展帶來嶄新樣貌，加上便利的交通路網條件，若以目前租金水準，是有機會吸引原在市中心商圈老舊 A 辦的企業前來，甚至一些大型企業，若非一定要指定進駐信義計畫區，在租金成本考量下也有可能轉進南港。不過，雖然南港發展契機大，但另一方面，需要觀察的也是其新供給，由於未來 3-7 年後陸續有大量空間釋出，彼此的競爭與市場供需變化，都有可能對區域的價量產生一段時間的波動。