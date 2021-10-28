巴西央行一口氣升息6碼 憂政府擴大支出將使通膨更加惡化

巴西央行周三 (27 日) 一口氣升息 1.5 個百分點 (6 碼)，比前兩次的 4 碼更積極，理由是波索洛納政府正推動擴大社福支出的法案以爭取明年連任，可能讓已經火熱的通膨進一步升溫。巴西央行並預告，12 月將再升 6 碼。

巴西央行的貨幣政策委員會 (MPC) 一致同意，將基準借貸利率從 6.25% 調高至 7.75%。該央行前兩次開會都調升 4 碼，9 月曾預告 10 月會有相同升息幅度。

巴西央行透過聲明說，考慮風險平衡惡化以及通膨預測上升，這次的升息是確保把通膨往目標拉近的合適作法。

巴西總統波索納洛 (Jair Bolsonaro) 上周表示正研擬提高社福支出，預算可能超出憲法設定的上限。此消息引發巴西金融市場劇烈震盪，巴西股市重挫，巴西幣里爾兌美元重貶、觸及 4 月以來最低點，投資人對政府控制財政支出的意願和能力抱持懷疑態度。

巴克萊經濟學家 Robert Secemski 說，就算擴大支出對明年財政的影響有限，但政府為了政治上的方便，隨意破壞預算上限的公信力，這件事就足以引發市場焦慮。

Secemski 說，央行官員早已警告，如果財政限制放寬，通膨可能進一步竄升，所以現在被迫採取行動，幫助穩定通膨預期。如果里爾貶值持續更長時間，將推升進口物價，使通膨進一步增溫。

他說：「擴大支出影響了巴西的資產價格，包括巴西幣里爾，因為一旦政府竄改財政的船錨，沒人知道接下來會發生什麼事。」

Toro Investimentos 經濟學家 Paloma Brum 說，就算巴西央行 12 月再升息 6 碼，可能也無助於讓巴西幣振衰起敝。投資人會想看到更有吸引力的風險溢價，例如把基準利率提高到 10%、甚至 12%。

巴西截至 10 月中旬的消費者物價年增率達到 10.34%，遠遠超過央行的 5.25% 目標上限。