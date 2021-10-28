〈台股盤中〉上沖下洗震盪近百點 半年線遇壓失守季線回測萬七

台股今 (28) 日盤中一度漲至 17100 點之上，但遇上半年線反壓，加權指數自高點拉回逾百點，最低一度來到 17008.62 點，下跌近 70 點，回測萬七，午盤前暫失守季線，不過今日成交量回溫，估量來到 3200 億元。

電子權值股表現來看，半導體族群熄火，聯電法說會後利多出盡，跌近 3%，台積電也跌 1% 上下，聯發科也跌逾 1%；不過日月光投控法說會前買盤進駐，盤中一度漲逾 4% 重返百元大關，也帶動封測族群中的訊芯 - KY、華泰、南茂等股價走堅。

友達同樣擁有法說會題材，加上第三季財報亮眼，以及報價跌勢趨穩，今日開盤爆量直奔漲停，雖然隨後修正，但午盤前維持 8% 上下漲幅，群創早盤也一度近逼漲停，彩晶、元太等相關個股也上漲。

另外，被動元件大廠國巨法說會後股價也發動攻勢，漲逾 2%，其餘被動元件廠來看，今展科有面板題材加持漲逾 4%，電感相關的千如直奔漲停，越峰、臺慶科也有 2% 漲幅，在被動元件股中相對強勢。

不過，IC 設計指標走勢不一，除了聯發科走弱外，世芯 - KY 重挫逾半根跌停，祥碩也同步走弱，但矽力 - KY 以及愛普雙雙走揚。

傳產族群方面，航運股今日展開反攻，貨櫃海運三雄、航空雙雄聯袂走揚；不過，台塑四寶受到國際油價回落影響走弱，台塑化、台塑以及南亞跌幅均在 2% 左右，僅台化小跌；另外，億豐、台玻、寶成等也較為弱勢。