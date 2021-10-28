〈台股盤後〉權值股疲弱 量能回溫指數收17041點驚守季線

台股今 (28) 日在大型權值股疲弱、套牢賣壓襲擊下，大盤指數一度跌破「萬七」，午盤過後在面板、記憶體等族群拉抬下指數收復萬七，但終場仍下跌 32.92 點，收在 17041.63 點，驚險守住季線關卡，成交量回升至 3144.83 億元。

台股今天盤中高點衝上 17104.86 點靠近半年線關卡，但不敵權值股轉弱，指數翻黑跌破萬七，低點下探至 16994 點失守季線，上下來回震盪超過 100 點。

盤面族群個股表現分歧，大型權值股台積電 (2330-TW)、大立光 (3008-TW)、鴻海 (2317-TW) 及聯電 (2303-TW) 等股價翻弱，拖累大盤指數黑翻至平盤下整理。

相較於大型股表現乏力，記憶體、面板族群等低價股相對受多頭青睞，面板族群指標個股友達 (2409-TW) 盤中一度攻上漲停，尾盤漲幅雖有收斂，但仍爆出 42 萬餘張成交量，終場上漲 8% 以上收在 19.15 元，群創 (3481-TW) 也勁揚逾 5% 以上，彩晶 (6116-TW)、元太 (8069-TW) 在買單加持下，漲幅逾 2% 以上。

記憶體族群中包括南亞科 (2408-TW)、旺宏 (2337-TW) 與華邦電 (2344-TW) 在買單加持下帶動股價翻紅。

運輸族群中航空雙雄華航 (2610-TW) 與長榮航 (2618-TW) 股價表現亮眼，分別有 3%~4% 漲幅，貨櫃三雄陽明 (2609-TW)、長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW) 股價也同步翻紅。

本周即將進入 10 月最後一天的交易日，在國際利空反覆測試下，台股仍驚險守住季線，雖有財報基本面加持，但短線要留意權值股與部分漲多中小型股走勢。