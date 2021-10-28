中國煤炭進口增加 但主要來自俄羅斯而非澳洲

CNBC 報導，中國為了解決電力短缺問題正大量增加煤炭進口，從俄羅斯進口的規模是去年同期三倍。

中國工廠限電狀況在 9 月惡化，地方政府難以在減碳和供電需求之間達到平衡。同時，中國海關總署先前公布的初步資料顯示，9 月煤炭進口量暴增 76% 至 3290 萬噸。

本周二 (26 日) 的新資料顯示，中國進口的大多數煤炭來自俄羅斯和印尼，而非澳洲。這一點和過去迥異—中國用來發電用的熱燃煤，2019 年有 38% 從澳洲進口。

中國 9 月向俄羅斯進口 370 萬噸熱燃煤，比 8 月增加 28%，更比去年同期暴增至少 230%。

從俄羅斯進口煤炭並非一次性的暴增現象，從 5 月迄今的每一個月，中國從俄羅斯進口的熱燃煤都增加，規模通常是去年同期的兩倍或三倍。今年的數據也遠高於 2019 年。

此外，中國 9 月向印尼進口 300 萬噸熱燃煤，比 8 月增加 19%，比去年同期暴增 89%。

非營利機構「韓禮士基金會」(Hinrich Foundation) 研究員 Stephen Olson 說：「此事顯示即使中國設法減少對貿易的依賴，仍需要全球貿易體系的幫助，這也凸顯透過貿易在地緣政治議題上施壓，會帶來經濟成本和錯置。」

雖然中國苦於能源短缺，但中國海關總署的資料顯示，中國從去年底至今都沒有從澳洲進口任何熱燃煤。兩國之間的外交關係，在澳洲去年支持調查北京當局如何因應疫情之後，就開始惡化。