〈財報〉美鋼Q3營收年增1.5倍 宣布啟動3億美元股票回購 盤後飆漲近8%

鋼鐵大廠美國鋼鐵 (X-US) 周四 (28 日) 美股盤後公布 2021 會計年度第三季財報，受惠於經濟重啟與鋼價上漲，營收大增 150%，並宣布將執行 3 億美元的庫藏股回購，激勵盤後股價飆漲近 8%。

美鋼執行長 David B. Burritt 表示：「美鋼的資產負債表已成功轉型，業務的現金流使我們有信心能為潛在有機成長 (Organic growth) 投資，這將擴大現有的競爭優勢。」

在為投資機會儲備銀彈之餘，美鋼還將發放 0.05 美元現金股利，以及執行 3 億美元的股票回購。

不過，近期美國的鋼價漲勢趨緩，鋼鐵業後市正出現雜音。全美最大鋼鐵廠紐科鋼鐵 (NUE-US) 近日表示，供應鏈瓶頸正導致出貨受阻，第二大業者 Cleveland-Cliffs (CLF-US) 則說，與客戶簽訂長約能獲得更高的鋼材價格，以避免鋼價回落影響業績。

美鋼周四收盤股價小漲 0.26% 至每股 23.38 美元，盤後大規模股票回購消息傳出後，股價激漲 7.83% 至每股 25.21 美元。

Q3 (截至 9/30) 財報關鍵數據：

淨銷售額：59.64 億美元 vs 58 億美元 (FactSet 調查分析師預期)

調整後淨利：15.43 億美元

調整後整後 EBITDA：20.27 億美元

調整後 EPS (non-GAAP)：5.36 vs 4.81 美元 (FactSet 調查分析師預期)

受惠於經濟重啟以及美國鋼價飆升，美鋼第三季營收報 59.64 億美元，年增 154%，淨利更扭轉去年頹勢、由虧轉盈，流動資產達 45.03 億美元，現金佔 20.44 億美元。

美鋼 Q3 總鋼鐵出貨量達 412 萬噸，其中 Flat-Rolled 佔 232.8 萬噸，美鋼歐洲佔 106.4 萬噸，Mini Mill 佔 60.8 萬噸，其餘為 Tubular 所生產。

產能利用率方面，Flat-Rolled 為 61%、美鋼歐洲達 101%、Mini Mill 為 90%、Tubular 為 52%。