〈金管會備詢〉富邦金擬再吃花旗？黃天牧：併購若過快將加強財務監理

花旗將退出台灣消金市場，傳出富邦金 (2881-TW) 有意收購，立委吳秉叡今 (28) 日關切，富邦金才剛併購日盛金 (5820-TW)，「肚子很餓便當也不能吃好幾個」；對此，金管會主委黃天牧表示，金管會不方便對個別銀行表達態意見，但是如果併購過快，將加強財務、業務監理。

黃天牧指出，目前聽到要併購花旗在台消金業務的銀行不只富邦金、還有很多家，金管會已傳達審查原則給花旗銀行，花旗總行最後如何決定，金管依法尊重市場機制。

談到併購過快，黃天牧舉例，以前在保險局服務時，曾有保險公司連續併購多家外商壽險，當時保險局對併購方的財務、業務上會加強監理。

吳秉叡再問，花旗銀出售案出現員工勞資爭議，黃天牧表示，無論是 2021 年 4 月跟花旗紐約總部溝通，或日前跟花旗 (台灣) 董事長都談過，金管會已強調未來審查原則，「照顧客戶與員工權益」是最重要的項目。

吳秉叡同樣關切國票金併購安泰銀案，黃天牧表示，目前國票金併安泰銀經雙方董事會通過，後續還須經股東會同意，雙方預計在 12 月分別召開股東會，只要依照法規，金管會尊重市場機制。

民進黨立委沈發惠則質疑，國票金副董蔡紹中同時身兼旺旺中時集團總裁，主導國票金併安泰銀恐有違產金分離，黃天牧強調，產金分離在審查過程中一定會去了解。