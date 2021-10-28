〈美股早盤〉拜登公布1.75兆美元支出框架 美股集體高開、道瓊漲逾180點

美國總統拜登稍早公布 1.75 兆美元的社會支出計劃框架，美股周四 (28 日) 全面高開。截稿前，道瓊工業指數漲逾 180 點或 0.5%，那斯達克綜合指數漲 0.4%，標普 500 指數漲 0.5%，費城半導體指數漲 1.6%％。

因 Delta 疫情與供應鏈問題拖累消費支出，美國公布第 3 季 GDP 季增年率報 2%，遜於分析師普遍預期的 2.6%，經濟增速寫逾 1 年新低。與此同時，美國上周失業金初領數報 28.1 萬人，優於預期，且再創疫情爆發後新低。

除經濟數據外，市場持續消化企業財報消息。

卡特彼勒 (CAT-US) 公布 Q3 營收下滑，但獲利表現優於預期，開盤漲逾 2％；福特 (F-US) 開盤飆漲 10％，雖然晶片缺貨拖累營收獲利，福特 Q3 財報仍優於市場預期，並上調全年獲利展望與恢復派息；萬事達卡 (MA-US)Q3 跨境交易量增逾 5 成，加上海外信用卡支出激增為營收帶來提振，開盤漲逾 1%。

隨著重磅科技股財報周即將結束，亞馬遜 (AMZN-US) 和蘋果 (AAPL-US) 將在盤後壓軸登場，兩家公司開盤分別小跌 0.1％和漲 1.2％。

另外，美國總統拜登周四公布 1.75 兆美元的社會支出框架，盼取得民主黨參議員支持，以順利推進立法。

截至台北時間周四 (28 日)21 時許：

道瓊工業指數上漲 181.84 點或 0.51%，暫報 35672.53 點

那斯達克綜合指數上漲 60.47 點或 0.40%，暫報 15296.31 點

標普 500 指數上漲 23.90 點或 0.53%，暫報 4575.58 點

費半上漲 53.41 點或 1.59%，暫報 3413.70 點

台積電 ADR 上漲 0.12% 至每股 113.89 美元

10 年期美債殖利率上漲至 1.565%

紐約輕原油下跌 0.58％ 至每桶 82.18 美元

布蘭特原油下跌 0.73% 至每桶 83.96 美元

黃金上漲 0.33% 至每盎司 1804.80 美元

美元指數下跌至 93.63

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

Comcast(CMCSA-US) 早盤下跌 4.53％，至 50.06 美元。

受惠於網路頻寬用戶成長與旗下環球主題樂園人潮復甦，美國有線電視巨頭 Comcast 公布第 3 季營收突破 300 億美元，調整後 EPS 報 87 美分，均優於分析師預期，高速網路用戶也高於預期，淨增 30 萬人。

卡特彼勒 (CAT-US) 早盤上漲 2.01％，至 200.04 美元。

重型機具設備商卡特彼勒 (開拓重工) 公布第 3 季營收略微下滑，但調整後 EPS 報 2.66 美元，優於市場預估，來自建築和礦業的強勁設備需求，幫助抵銷原物料和勞力成本上升。

Merck(MRK-US) 早盤上漲 2.86%，至 83.88 美元。

受癌症藥物 Keytruda 和非 Covid-19 的疫苗銷售推動，Merck 第 3 季營收、獲利均勝預期，並上調全年獲利展望，預計全年 (Non-GAAP) 每股淨利介於 5.65 美元至 5.70 美元，高於先前預期的 5.47 美元至 5.57 美元。

今日關鍵經濟數據：

美國 Q3 實質 GDP 季增年率初值報 2％，預期 2.5%，前值 6.7%

美國 Q3 核心 PCE 季增年率初值報 4.5％，前值 6.1%

(圖：BEA)

美國上周 (10/23) 初領失業金報 28.1 萬人，預期 28.9 萬人，前值自 29 萬人上調至 29.1 萬人

美國上周 (10/16) 續領失業金報 224.3 萬人，預期 242 萬人，前值自 248.1 萬人下調至 248 萬人



華爾街分析：

道富環球投資 (State Street Global Advisors) 首席經濟學家 Simona Mocuta 表示：「近期部分經濟數據表現疲軟，只是供應鏈問題導致需求延後，並非需求受到破壞，我們認為，許多家庭儲蓄仍蓄勢待發，這對 2022 年來說會是個好兆頭。」

Sevens Report Research 創辦人 Tom Essaye 稱，殖利率曲線趨平引發市場對於 Fed 過快收緊政策，進而影響經濟擴張的擔憂。

OANDA 高級市場分析師 Edward Moya 說：「人們對於經濟增長放緩感到憂心，但上季增長力道放緩是因為 Delta 病毒，很明顯地，Delta 正在慢慢失去對經濟的影響力，市場預期 Q4 將出現強勁反彈。」