陽明迎萬TEU大船 11月中旬投入南美航線

貨櫃航商陽明 (2609-TW) 今 (28) 日宣布，向正榮汽船租入由今治造船全新打造的 11,000 TEU 級貨櫃輪「招明輪」(YM Trust)，已完成命名儀式，預計 11 月 10 日竣工交付，將投入營運南美航線，增添新營運動能。

陽明說明，因應中長期營運，透過與專業船東合作方式布建 14 艘 11,000 TEU 級貨櫃輪，其中，招明輪是此系列第 8 艘交付的新船，可裝載約 11860 個 20 呎標準貨櫃，設置有 1000 個冷凍櫃插座，並配有脫硫器、壓艙水處理器和岸電系統等多項環保設備。

陽明強調，由於招明輪具備船長和船寬較短的設計特性，可加速碼頭靠泊效率，也可靈活通行於巴拿馬運河及全球主要港口，有利航線配置規劃更彈性。

陽明看好，近期南美市場貨量穩定、主要港口設施持續建設發展，新船將投入南美航線服務，未來也將深化耕耘南美市場。

招明輪將於 11 月 12 日投入亞洲往返南美東岸 SA3 航線，靠港依序為上海 – 寧波 – 鹽田 – 香港 – 新加坡 – 里約熱內盧 – 桑托斯 – 巴拉那瓜 – 納韋甘蒂斯 – 蒙特維多 – 布宜諾斯艾利斯 – 里奧格蘭 – 納韋甘蒂斯 – 巴拉那瓜 – 桑托斯– 新加坡 – 香港 – 上海。