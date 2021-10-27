美國線需求暢旺 萬海調整靠港順序、放大船型增動能

貨櫃航商萬海 (2615-TW) 今 (27) 日宣布，強化亞洲 - 美東航線(AA7)，將從 11 月 3 日起調整靠港順序，不僅放大船型也增加 3 個停靠港口，顯示美國線需求仍相當暢旺，在艙位仍一位難求的態勢下，放大船型有助增添營收新動能。

萬海說明，為拓展美東市場布局，提供客戶更多裝卸港選擇和更便捷的運送服務，自 11 月日起調整 AA7 航線的靠港港序，增加靠泊寧波，巴生港和查爾斯頓港，並更新配置 11 艘 4600-5600TEU 船型，擔任定期巡航服務。

萬海自 6 月中旬開航美東線後，主要是配置 10 艘 2800TEU-4000TEU 船舶，此次等於是放大船型並增加船舶投放，顯示需求仍相當暢旺，並未因進入第四季傳統旺季減弱。

日前上海航交所公布最新 SCFI 綜合指數，美東線每 FEU(標準 40 呎貨櫃) 運價續跌 156 美元至 10544 美元，呈現連 4 跌，使投資人憂心海運景氣反轉。

不過，法人認為，貨櫃航商第四季獲利有望再優於第三季，而明年獲利有望再優於今年。

貨攬業者也指出，截至目前塞港狀況仍嚴峻，尚未看到市況反轉向下訊號。