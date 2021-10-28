 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

台達電Q3成本大增純益季減16% EPS 2.45元近6季低點

鉅亨網記者彭昱文 台北
台達電Q3 EPS 2.45元近6季低點
台達電Q3 EPS 2.45元近6季低點
Tag
台達電零組件電源

台達電 (2308-TW) 今 (28) 日公告第三季財報，受到零組件缺料及漲價影響，稅後純益 63.69 億元，季減 16%、年減 24%，每股純益 2.45 元，來到 6 季低點，呈現旺季不旺；累計前三季稅後純益 205.39 億元，年增 13.8%，每股純益 7.91 元。

台達電也同步公告，因應未來業務發展所需，決議興建中壢六廠，暫估工程總價款約 52.52 億元，其他相關事宜待確定後另行公告。

台達電第三季營收 796.46 億元，季增 1.1%、年增 2.5%；毛利率 28.3%，季減 1.8 個百分點、年減 3.6 個百分點；營益率 9.8%、季減 1.4 個百分點、年減 3.7 個百分點。

累計台達電前三季營收 2309.01 億元，年增 13.2%、毛利率 29.4%，年減 1.4 個百分點；營益率 10.4%，年減 0.2 個百分點。

台達電第三季營收雖然創歷史單季新高，但毛利率、營益率以及稅後純益、每股純益均是去年第一季中國廠區因新冠疫情爆發停工後的低點。

法人分析，台達電第三季獲利走弱，主要還是受到缺料以及零組件漲價干擾，而台達電雖然有調漲產品報價，但未能全數轉嫁成本，因此壓縮毛利率表現。

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
台達電2308
強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

00898即刻解鎖財富密碼

新醫療湧現大商機，萬元立即輕鬆入手

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

00898即刻解鎖財富密碼

新醫療湧現大商機，萬元立即輕鬆入手

滙豐銀行點綠成金!ESG投資新趨勢

立即了解ESG基金 + 綠色貸款

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

00898即刻解鎖財富密碼

新醫療湧現大商機，萬元立即輕鬆入手

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

00898即刻解鎖財富密碼

新醫療湧現大商機，萬元立即輕鬆入手

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

00898即刻解鎖財富密碼

新醫療湧現大商機，萬元立即輕鬆入手

滙豐銀行點綠成金!ESG投資新趨勢

立即了解ESG基金 + 綠色貸款

left arrow
right arrow

相關新聞