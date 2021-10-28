台股明年日均量恐跌破3000億元、大減4成 金管會說分明

金管會送出一份「當沖降稅稅式支出報告」至立法院，內容提到，台北股市明 (2022) 年日均成交量可能大幅萎縮至新台幣 3000 億元以下，比今年少 4 成。對此，金管會今 (28) 日表示，主要是參考美國 QE 縮表，以及依據前兩年度數字試算，明年不見得完全反映此價量，金管會會緊盯外資動向。

金管會說明，當初稅式支出預估，是參考美國量化寬鬆政策 (QE) 可能縮減或停止，因此依據去年台股日均成交值 2007 億元、2019 年日均成交值 1200 億元做比較，因為 1200 億元僅占 2007 億元 6 成左右，所以再以此 6 成的比例，用今年日均成交量去試算出明年日均成交量，才會跌破 3000 億元降至 2877 億元，比今年大減 4 成。

外界關切，此一數據的估算，還是在有當沖降稅優惠的情境下，由於當沖降稅目前尚待黨團協商，也就是說，如果沒有當沖降稅的話，台股成交量恐將直接腰斬。

金管會表示，影響台股成交量的變數很多，除了 QE 退場的力道，還有各國經濟狀況、股市本益比、殖利率的情況等，都會影響股市動能，當初我們稅制得報告，是就前兩年度做一個比較，但這個數字不見得是完全確實能夠反映明年的情況。

金管會強調，目前台股本益比 15.38 倍，現金殖利率達 2.75%，加計股票殖利率達 2.86%，上市櫃公司累計營收 28.79 兆元，年增 13.37%，顯示台股基本面很穩健；且根據主計處所發布今年的經濟成長率 5.88%，財政部公布 9 月出口達 397 億美元，也創歷年單月新高，年增 29.2%；而國發會 9 月景氣燈號持續呈現紅燈，景氣領先指標持續上升，加上疫情減緩，顯示國內經濟有成長趨勢，台股目前體質很健全，經濟表現強健，因此對台股明年成交量不用過度擔憂，金管會會持續注意外資動向與價量情形。