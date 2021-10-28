花旗買家須符合5大監理條件 僅一銀行達標

花旗銀擬出售消金業務，除了勞資糾紛備受矚目，國泰金、富邦金、台新金、星展銀、渣打銀等 5 大潛在買家需符合什麼資格也是重點，金管會今 (28) 日表示，已向花旗明確表達得標者應具備的財務健全等 5 大監理條件。若以資本適足率等指標來看，目前僅國泰世華銀符合標準。

富邦金今年 8 月因旗下子公司台北富邦銀行、富邦產險和富邦人壽內控疏失，遭金管會重罰新台幣 2300 萬元；不只富邦金，國泰世華銀行、台新銀行分別在去年底和今年 7 月因理專弊案遭罰；依照法規，金控若想進行重大投資，必須近一年內沒有遭主管機關重大裁罰或罰鍰 100 萬元以上，若還沒改善缺失前，想併購花旗消金將面臨適法性問題。

金管會主委黃天牧回應，金管會已向花旗銀行明確表達得標者應具備的能力包含：財務健全、資金充裕、具業務管理能力、關心客戶和員工權益、法遵良好等 5 大條件，其中財務面，將要求資本適足率高於業界平均。

銀行局長莊琇媛補充表示，要管理外銀的消金業務，必須有一定規模，尤其花旗消金做得很好，財管也要出售，因此買家必須具備一定的消金和財管業務能力；加上買家未來需承接的資本不算小，也希望買家資本適足率不僅要符合法定最低標準，更要超過業界一般平均。

據金管會統計，截至今年 6 月底，本國銀行平均的資本適足率為 14.98%，5 家潛在買家中，北富銀 14.75%、渣打銀 13.84% 略低於平均；國銀第一類資本平均為 13.03%，台新銀 12.48%、渣打銀 11.81% 低於平均；國銀普通股權益比率平均 12.02%，僅有國泰世華銀、北富銀高於平均，整體來說，全數僅國泰世華銀 3 項指標高於平均。

至於花旗的勞資爭議，金管會表示，不管花旗說法是否為國際通令，還是要考量是否合乎本國的勞動法規，先請花旗提供內部法遵單位、及外部律師的意見，至於是否需要調閱花旗與買家的契約密件，則待勞動部回應再說，本案尚未進入金管會，因此金管會尚不宜對此案先進行判斷，金管會僅重申「客戶與勞工權益」將是審查重點。