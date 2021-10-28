全球CDMO市場上看9000億元 生技中心擬打造10億劑核酸廠

生物技術開發中心 (生技中心) 今 (28) 日舉行生技產業政策接球論壇，會中提到，2030 年全球 CDMO(委外生物製造)市場將成長至 324 億美元(約新台幣 9010 億元)，台灣必須搭上趨勢浪潮，生物中心也著手盤點國內產能，將規劃打造 10 億劑的核酸藥物 CDMO 廠。

經濟部次長林全能表示，新冠疫情加速 mRNA 核酸疫苗與藥物的發展，預期基因、細胞治療及 mRNA 核酸藥物等，將成為次世代主流療法，由於其生產製造過程複雜、專業性高，也帶動全球 CDMO 市場快速成長。

據統計，2030 年全球 CDMO 市場將成長至 324 億美元，並將出現產能供不應求現象。林全能說，目前亞洲鄰近國家已大力投入 CDMO 市場，台灣必須在趨勢浪潮上，若現在不進入領域，2 年後就會失去先機。

針對 CDMO 產業未來策略，生技中心董事長涂醒哲指出，生技中心過去具有生技藥品量產及建廠經驗，目前也已整備團隊，投入長鏈 mRNA 生產、LNP 包覆技術、組織靶向性傳輸系統及昆蟲細胞生產技術。

同時，盤點國內蛋白質藥品、疫苗商業量產產能，研擬一個可達 10 億劑產能的核酸藥物 CDMO 廠，並且積極鏈結國內產業，並爭取政府策略性合作支持。

涂醒哲進一步提出四大建議，並分別研擬執行策略，包括完善生態系、建構健康大數據平台、推動大數據平台公私協力經營，以及與國際對接，加速數位健康產業發展。