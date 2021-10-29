台灣現首例Delta亞變異株AY.4.2 英籍男突破性感染

國內疫情今 (29) 日維持無本土或死亡個案，不過，指揮中心表示，1 名境外移入的英國籍男性，證實感染俗稱 Delta + 的亞變異株 AY.4.2，為台灣首例，該個案屬於突破性感染，但未對社區造成威脅。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，本周進行 5 例境外移入病例的基因定序，均感染 Delta 變異株，分別自泰國、馬來西亞、阿拉伯聯合大公國、英國等入境。其中 1 例 50 多歲男子為英國籍，感染 Delta 亞變異株 AY.4.2。

羅一鈞說明，這名英國籍男子 10 月 22 日入境，由於屬於高風險國家，直接入住集中檢疫所採檢確診，Ct 值 19，經基因定序驗出為 Delta +，目前正在醫院隔離治療。該個案曾接種兩劑 BNT 疫苗，為突破性感染，至今沒有症狀，且確診時都在隔離當中，並未對社區造成威脅。

羅一鈞表示，全球目前已知 42 國驗出 Delta + 病例，以英國為主，歐洲、美國、加拿大、澳洲等也有相關病例報告，亞洲方面，近期以色列報告發現首例。不過，全球對此病毒了解有限，僅知傳播力比一般 Delta 變異株高出 10%，至於對疫情影響、疫苗保護力等，仍待進一步研究。

根據陸委會及僑委會統計，預估明年春節返國人數約 4 萬人左右，由於入境者均須入住防疫旅館，恐導致房間供不應求，對此，王國材表示，衛福部研議從原本在防疫旅館住 14 天，改為旅館住 10 天，剩餘 4 天可返家居家檢疫，以減少對防疫旅館的需求，目前正在做最後的確認。

陳宗彥則回應，雖然社區疫情穩定，但指揮中心目前還是採取邊境嚴管措施，入境者仍要檢疫 14 天，屆滿後 7 天自主健康管理，至於邊境管制鬆綁計畫，待指揮中心擬定好詳細計畫後，就會對外說明。

至於第 13 輪 COVID-19 疫苗接種計畫，陳宗彥說明，11 月 3 日起將開放 4 類對象預約，提供 BNT 及 AZ 疫苗，其中，BNT 疫苗接種滿 4 週的成人即可施打第 2 劑，不過，暫時不開放混打。