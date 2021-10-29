拜登宣布1.75兆美元支出方案 卻遭進步派議員潑冷水

美國總統拜登周四（28 日）宣布 1.75 兆美元的社會支出計畫框架，金額規模比原先 3 兆美元縮水近半，且部分內容遭到剔除，引起部分民主黨進步派議員潑冷水。

拜登在白宮發表談話時表示，目前該計畫框架可能還不足以獲得國會大部分反對人士的支持，但至少已有一個歷史性的經濟框架。白宮官員表示，拜登相信這框架將贏得每一位民主黨員的選票。

白宮表示，該計畫框架透過提高美國企業最低稅率、企業股票回購、對年收入超過 1000 萬美元的富人加稅、加強執法逃稅等方式，預計未來十年可獲得 2 兆美元的收入，等於完全支付框架的支出，還能減少財政赤字。

此計畫框架仍有賴民主黨內部溫和派與進步派的支持，特別是最初起草框架的進步派參議員桑德斯（Bernie Sanders）、要求將規模限制在 1.5 兆美元的參議員曼欽（Joe Manchin）、以及反對向富人與企業加稅籌集資金的參議員席納瑪（Kyrsten Sinema）。

拜登目前提出的 1.75 兆美元框架計畫規模遠不及最初提出的 3.5 兆美元提案，還將帶薪家事假與降低處方藥價從計畫內容中剔除，對此桑德斯感到不滿，並表示這需要改進。

另外，曼欽並未表明是否支持這項計畫框架，僅說這是由眾議院投票決定，會依照自己的想法行事，而席妮瑪也未表態，只回應幾個月下來對預算法案的協商已取得「重大進展」，期待完成這項工作。

拜登周四上午前往國會山莊參加眾議院民主黨團會議，並解釋 1.75 兆美元的經濟和氣候支出法案內容，同時也呼籲眾議院的進步派投票支持該框架的配套法案。

配套法案為 1 兆美元的基礎設施法案，已在參議院通過，不過遭擱置多時，有知情人士透露，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）預計在周四進行最終投票，但目前仍不清楚進步派是否願意團結起來通過這項基礎建設法案。