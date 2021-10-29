Hertz擬擴大電動車採購 Uber合作案未來三年有望增至15萬輛

租車公司赫茲 (Hertz) 周四 (28 日) 表示，該公司向 Uber (UBER-US) 提供 5 萬輛特斯拉 (TSLA-US) 電動車的協議，有望進一步擴大至 15 萬輛。

赫茲本周曾表示，2022 年底前將向特斯拉 (TSLA-US) 訂購 10 萬輛特斯拉電動車，其中一半將在 2023 年前與 Uber 合作租賃給該公司司機。Uber 隨後證實此消息，並宣布 11 月起 Uber 司機就能使用從赫茲租來的特斯拉電動車，為乘客提供服務。

赫茲表示，若雙方合作順利，原先 5 萬輛的採購未來三年將擴大至 15 萬輛，不過，晶片短缺和其他因素可能會影響該計畫採購速度。

本周傳出 Hertz 早在聲請破產的 4 個月前，就已下訂 10 萬輛特斯拉電動車，創下特斯拉有史以來最大筆訂單，訂單規模約 42 億美元。

這批電動車可望在未來 14 個月內陸續交車，最快 11 月初就能在全美和歐洲部分地區的 Hertz 門市租到特斯拉 Model 3，消費者可透過特斯拉在各地建置的充電站網路進行充電，Hertz 也計畫自行打造充電基礎設施。

據統計，租車業每年替換 150 萬至 200 萬輛汽車，這占新車銷售市場的一大部分。過去 200 萬輛的需求多著重於一般汽車，如今赫茲的電動車大單為特斯拉開啟新的市場。

隨著赫茲加速租賃車電氣化，將催促 Enterprise (EPD-US) 與艾維斯 (Avis)(CAR-US) 等同業加快電動車策略的腳步，也意味著特斯拉有機會囊括更多租賃市場訂單。