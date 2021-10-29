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〈商品報價〉中國能源政策引恐慌 鐵礦砂下挫6%、BDI連六跌

鉅亨網新聞中心
〈商品報價〉中國能源政策引恐慌 鐵礦砂下挫6%、BDI連六跌。(圖:AFP)
〈商品報價〉中國能源政策引恐慌 鐵礦砂下挫6%、BDI連六跌。(圖:AFP)
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運價乏力跌跌不休，波羅的海綜合指數周四 (28 日) 下跌 178 點，或 4.67% 至 3630 點，維持在一個半月以來低點，且連續第六個交易日下跌。中國加大力度干預煤炭價格，並緊縮相關產品交易規則，使市場恐慌情緒蔓延，鐵礦砂同步下挫近 6%。

海岬型運費指數 (BCI) 續挫 286 點，或 5.92% 至 4542 點，創 2 個半月以來新低；平均日租金下降 2371 美元至 37669 美元，跌破 4 萬美元關卡。船舶經紀商 Fearnleys 表示，海岬型市場出現許多恐慌，儘管也有些支撐的跡象，但市場情緒仍非常緊張。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 續跌 118 點，或 2.89% 至 3965 點，觸及兩周最低點；平均日租金減少 1064 美元至 35682 美元

超輕便極限型運費指數 (BSI) 下跌 154 點，或 4.61% 至 3190 點。

鐵礦砂部分，受到中國官方加大力度干預煤炭價格，甚至有意統一制定基準價，造成煤炭期貨價連續跌停，其中發電用動力煤價格幾近腰斬，市場恐慌情緒蔓延，使偏弱震盪的鐵礦砂雪上加霜。

天津港進口價回落 5.43% 至 113.20 美元；連續月紐約鐵礦石下挫 6.04% 至 110.26 美元

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