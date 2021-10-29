元宇宙商機爆發 AI、5G ETF搶攻

近來科技大廠競相投入「元宇宙」開發，彭博資訊今年 10 月統計，元宇宙相關商機至 2024 年將達 8000 億美元，AI、5G ETF 也搶搭此投資熱潮，後市可期。

臉書宣布兩年內將投資 5000 萬美元於元宇宙、AR、VR 研究；NVIDIA 運用其元宇宙平台建置虛擬執行長，並在全球人工智慧大會登場，以假亂真的圖像讓不少線上與會者都認為是真人到場。元宇宙目前尚在起步階段，相關應用包含社群互動軟體、5G 基礎建設、VR/AR 穿戴裝置、AI 晶片等。

未來虛實整合後，更多元的應用將陸續問世。其中，「虛」指的是社群互動、網路商城、線上娛樂等各項虛擬應用，以社群龍頭臉書和科技巨擘谷歌最具代表性，前者斥資研發最新 AR/VR 技術，打算讓全球 28 億使用者在元宇宙中渡過工作、娛樂、開會、購物等日常生活，徹底實現無遠弗屆的社群互動。另一方面，谷歌也積極研發 VR 裝置，同時旗下全球最大影音平台 Youtube 大力推廣 VR 影片，藉由身歷其境體驗逐步實現元宇宙。

「實」就是 5G 基礎建設、5G 晶片、智慧穿戴裝置、高效運算晶片等，另因元宇宙讓每位使用者都能打造自己的虛擬空間與虛擬產品，龐大的數據量將使雲端資料中心需求大增，全球 5G 關鍵廠商、AI 晶片商、雲端資料中心等有望搭上元宇宙熱潮。

AI、5G ETF 也搶攻元宇宙龐大商機，目前台股有兩檔 AI ETF，元大全球 AI ETF(00762-TW)、台新全球 AI(00851-TW)；以及四檔 5G ETF，包括：元大全球未來關鍵科技 ETF (00876-TW)、元大全球未來通訊 ETF (00861-TW)、國泰台灣 5G+ ETF(00881-TW)、復華中國 5G 通信 ETF(00877-TW)。

其中，00762 追蹤 STOXX 全球人工智慧指數，成分股包含 AI 演算法、大數據雲端資料儲存公司和高效運算晶片大廠，均為發展元宇宙不可或缺的關鍵企業，Intel、NVIDIA、Google、Facebook、EQUINIX 都在成分股之列。

此外，元宇宙強調即時性，背後仰賴低延遲性、傳輸迅速的 5G 基礎建設與通訊元件，00876 追蹤 iSTOXX 全球未來關鍵科技指數，成分股包含全球 5G 元件與基礎建設製造商，包括台積電、聯發科、高通、賽靈思都囊括其中。