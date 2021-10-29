大環境景氣熱絡 金融股獲利佳 明年股利可期

撰文：龔招健

台股大盤指數近期在歷史高檔盤整，金融股表現相對穩健，除了散戶愛，也是政府基金及外資買超的族群，因市場預期美國最快今（2021）年底就開始縮減購債規模，明年下半年開始升息，台灣央行可望跟進，而升息有利於銀行業的存放款利差擴大。

金融業是特許行業，營運獲利跟整體大環境景氣息息相關。根據國內外主要研究機構預估，明年全球經濟與主要經濟體，仍處溫和擴張階段，而經濟處於擴張期，有利於銀行業放款餘額（總量）增長，偏向正面。

從美國聯準會（Fed）的前瞻指引及官員相關談話，可以研判最快今年底就會減少購債規模，明年下半年啟動升息循環，明年無風險（美國公債）利率高於今年應是趨勢，依照過往經驗，美元利率上升會先於新台幣，升幅也較大，因此外幣放款占比較高的銀行，受惠程度較大。

除了以壽險為主體的國泰金（2882）、富邦金（2881）、新光金（2888），國內金控股主要以銀行為主體，本業獲利來源主要是存放款利差。儘管近年國內利率維持低檔，但由於台廠外銷接單暢旺、積極在台投資擴產，加上全台房地產從南到北皆價漲量增，銀行放款規模持續擴大，加上業外投資股債表現良好，今年前 9 月國內金融業累積獲利較去年同期大幅增長。

兆豐金、中信金、第一金 美元利率走升受惠程度大

以目前的趨勢看來，今年國內金融業全年獲利較去年大幅成長已無懸念，明年配息也會增加，喜愛存金融股的投資人可以趁近期股價回檔時分批布局，因金融股的股價位階較大盤來得低，明年受惠整體經濟景氣持續成長，加上銀行業利差可能上揚，獲利仍有成長空間，尤其是美元利率走升受惠程度較大的兆豐金（2886）、中信金（2891）、第一金（2892）。

不過，對於國泰金、富邦金、新光金等 3 家以壽險為主體的金控公司來說，在今年的獲利基期大幅拉高之後，明年獲利要持續增長，將面臨 2 大挑戰：①明年的股市表現很可能不如今年；②一旦美國開始升息，美台之間的公債殖利率差可能再次擴大，海外債券部位的避險成本將上升。

若投資以壽險為主的金控，投資人要把眼光放遠，因長期困擾國內壽險業的利差損、配息受制約等問題即將過去。根據金管會規劃，壽險公司接軌 IFRS17（保險合約會計）相關準則將於 2022 年底敲定，2026 年正式接軌，預期未來保單銷售的殺價競爭大減，限制壽險業配息能力與壓抑股價的不確定因素將逐漸消除，壽險公司的本業獲利及股利都會相對穩定，尤其是經常性收益占比較高的國泰金旗下國壽，與開發金（2883）旗下中壽（2823）。

此外，開發金明年獲利將受惠於增加中壽股權逾 4 成。以中壽近幾年的年獲利至少百億元起跳來看，明年起完全併入開發金後，光是持股比重的增加，對開發金每股盈餘的貢獻就達 0.25 元以上，也讓開發金明年持續坐穩金控獲利前段班。

來源：《Money 錢》170 期

更多精彩內容請至《Money 錢》