速覽 Alchemist 基於 Balancer LBP 構建的公平啓動拍賣平臺 Copper

Copper 由 Alchemist 社區構建在 Balancer LBP 上，爲用戶提供參與代幣發行和 NFT 鑄造的相對公平的機會，也可直接創建拍賣活動。

撰文：Karen

公平啓動一直是加密領域亟待解決的一大難題。今天我們要介紹的是由 MEV 概念項目 Alchemist 社區推出的公平啓動拍賣平臺 Copper。

實質上，Copper 的公平啓動拍賣（Fair Launch Auctions，FLA）模式其實是 Balancer LBP 的一種用例，Balancer LBP 通過引入可動態調整代幣權重的池來實現價格發現機制，這種情況下，價格相對穩定，不過，開盤價一般會定得比較高，以此來減少機器人的搶跑行爲。

在 Copper 上的拍賣沒有中間商、沒有地域限制和白名單和硬頂要求，也不設 KYC。因此，Copper 被構建爲一個可以篩選 Balancer LBP 池的工具，會顯示 Balancer LBP 中符合 Copper 公平啓動拍賣條件的特定活動，條件包括 LBP 池爲雙幣種池，一種爲要拍賣的代幣，另一種爲 DAI、USDC 或 WETH 抵押代幣，且兩種代幣的權重會根據需求和時間發生變化。在 Balancer LBP v2 發佈後，Copper 的 FLA 機制中的最大創建權重比例也從 96:4 提升到 99:1，進一步最大化了可能的價格發現行爲。

除此之外，Copper 還可供任何人在其界面中輸入合約地址、拍賣代幣等信息來直接創建 LBP 池。

當前，通過 Copper 啓動的項目目前只能用 Balancer 協議內具有流動性的代幣來籌集資金，值得關注的是，Alchemist 社區在近期呼籲將 MIST 作爲 Copper 的抵押代幣，不過由於 MIST 在 Balancer 上沒有流動性池，因此提出了一個使用 Alchemist Multisig 資金創建 MIST-ETH （80/20 ）池的 提案，來支持這個用例。Copper 認爲，80/20 的這個比例既可以促使流動性提供者添加更多流動性，還可獲得大量獎勵費用，也能在很大程度上消除代幣持有者對無常損失的擔憂。

此前已在 Copper 上完成或正在拍賣的項目有 Gro Protocol、Book Of Alchemy Tickets 等共 10 來個，不過，Alchemist 在今年 9 月份推出的 Alchemist Fractal 生態資助和支持計劃中表示，會將生態系統內核心產品收入的 10% 提供給 Fractal 計劃，通過這個計劃啓動的項目之後也都會通過 Copper 推出。

而關於之後是否會發布代幣，Copper 此前曾公開表示，該平臺由 Alchemist 社區構建， 代幣就是 MIST。

整體來說，Copper 就是針對 Balancer LBP 模式的一個直觀且易用的工具，可以讓用戶輕鬆創建和公平參與 LBP。不過與此同時，能夠自行創建拍賣的功能也會可能讓平臺上的項目質量變得參差不齊，用戶還需謹慎參與，但相比於同類拍賣機制而言，公平分配、沒有白名單和購買上限等限制的基本規則已足夠吸引社區用戶的關注。