恆豐銀行侯本旗：銀行業如何探索數字孿生？

恆豐銀行人力資源總監、數字銀行辦公室主任侯本旗介紹了該銀行在萬向區塊鏈的助下做出的一些數字孿生方面的探索。

演講：侯本旗，恆豐銀行人力資源總監、數字銀行辦公室主任

大家好！首先我想向肖風博士表示敬意，這麼多年來他一直以「拓荒」的精神在做區塊鏈應用的推廣。區塊鏈全球峯會已經辦到第七屆了，真的不容易，這是值得大家尊重的、造福整個行業的事項。

剛纔主持人提到，我的職位是 HRD。銀行的 HDR 來談區塊鏈可能有點搞笑，但是我會寫 Python 爬蟲，八年前我是中國一家大銀行的電子銀行部總經理，所以我對這個領域還有一些瞭解。剛纔朱驍洵朱博士談到數字孿生，我也跟大家分享一下恆豐銀行作爲 18 家全國性銀行裏最小的一家，是如何在萬向區塊鏈的幫助下做出一些數字孿生方面的探索。

其實，區塊鏈應用的思路以前也有過。如下圖所示，很多有淵源的家庭都有家譜，家譜也是分佈式賬本和共識機制的一種體現。做應用不僅是簡單地使用技術，而是要順着邏輯去做。區塊鏈的本質是分佈式共識、分佈式存儲。

接下來，我跟大家分享四方面的內容：

第一，爲什麼大家都在說區塊鏈好，但是實際應用卻不多？

第二，數字孿生爲什麼值得探索？

第三，我們在曹縣做的數字孿生牛案例。

第四，關於應用的想法。

區塊鏈熱潮

有一定規模的銀行大多都在做區塊鏈應用，但據我所知沒有銀行將區塊鏈技術發揮出比現在數據庫應用更好的效果。大家原來想過利用區塊鏈信任做溯源，京東當年就說做溯源，還有區塊鏈養雞，區塊鏈養雞其實挺難的，養牛還可以。

如此熱門的區塊鏈在應用發展中卻比較慢是正常的。很多做技術的朋友都知道 Gartner 曲線，正如 Gartner 的觀點，一個新技術從出現、逐漸熱門、到巔峯、再慢慢熱度退卻，最後到大家都感到困惑和失敗，甚至覺得沒有實現理想的效果時，應用纔會慢慢發展起來，例如十年前的大數據、雲計算概念都是這樣的。

如上圖所示，這是 Gartner 2016 年發的曲線，區塊鏈最熱的時候已經過去了，但是種子在慢慢發芽，人們開始探索應用的落地。誰抓住了這個機會，誰就有可能在未來獲得商業的成功，這是 Mckinsey 的觀點。

爲什麼當前區塊鏈的應用比較難？

因爲技術還在演進。

鏈上的東西必須數字化，沒有數字化的就不是區塊鏈了。

目前缺乏共同標準和社會認可，需要在大規模、可持續、商業性的應用等方面有突破。

數字孿生：有潛力的探索

數字孿生的應用挑戰有 3 個：

區塊鏈+金融資產的應用難在高併發。區塊鏈分佈式共識的哈希函數算計算需要很長時間，TPS 過低就無法滿足金融的應用。

區塊鏈技術雖然在過去十幾年中得到了長足的發展，但是跟銀行用了這麼多年的集中式數據庫相比不一定有優勢。

物理資產怎麼數字化？

數字孿生是物理資產數字化的重要方向。Byte Master 在做金融資產方面的探索，他試圖解決高併發的問題，所以他搞了 21 個超級節點。不知道在座的朋友有沒有做他們節點的，他要搞 100 個節點，把併發做到 3300 筆每秒。如果真能做成，那將有巨大的潛力，畢竟現在 VISA 的 TPS 才 1667，做金融的應用沒有高併發是比較難的。

資產數字化最近比較熱，大家正試圖將元宇宙、非同質化通證等這些東西做成數字資產。比如我想把我拍的照片變成數字資產，這也是一個方向，尤其是一些虛擬資產是值得探索的方向。物理資產怎麼數字化的問題是數字孿生的思路。數字孿生跟量子糾纏差不多，但可能還是有一些區別。數字孿生是單向的，糾纏是一種雙向的，但是用的技術差不多，從技術層面需要物聯網、通訊技術，甚至更多的技術。

數字孿生牛

數字孿生牛是恆豐銀行與萬向區塊鏈合作項目，在這個案例中我們用區塊鏈、物聯網、智能監控等最前沿的技術解決了最傳統的產業難題。最傳統的產業我們都能做，那其它的產業可能也能做。前天我代表恆豐銀行在北京的全球財富管理峯會上發佈了新的戰略——建設數字化敏捷銀行。我覺得區塊鏈的應用雖然非常難，但是也很有希望。比如區塊鏈爲什麼用來養牛而不是養雞、豬？因爲牛單體大，價值高，母牛一胎只產一個牛犢，而且要 9 個月才產一胎，不會造成短期的大量供應。而且越來越多人喫牛排，需求越來越大而供應受限，所以市場比較平穩。所以，區塊鏈做應用時一定要選合適的產業。

此外，還需要考慮生物資產的非正常滅失以及共管賬戶的問題。銀行的組織架構很複雜，總行、分行、內控、風險、檢察、前臺、後行、人民銀行、證監會、審計署等等，大家都不敢做。雖然系統複雜，但管理層需要做出突破。如果都照着原有的做法執行，那麼管理層就沒有發揮應有的作用。

區塊鏈做應用非常難，但還是有很多人在這方面做探索。區塊鏈在做應用的過程中，涉及到的不僅是技術的問題，還涉及到業務模式的問題，有時候還會涉及到合作方公司。區塊鏈做出一個應用不容易，但確實有很多潛力。我們不要剛開始就想着要做一個大系統、大應用，而是要盯着一個產業，狠抓痛點，比如從肉牛抵押開始一點點擴展。

供應鏈+區塊鏈的概念很好，但企業核心的祕密是供應商、定價策略、用量等。供應鏈+區塊鏈的應用大多涉及企業的核心機密，很多企業都不願意公開這方面的數據和信息。海爾是在供應鏈金融上做得比較好的企業，但他是自己做的，海爾有自己的財務公司。第三方試圖幫企業用區塊鏈技術做供應鏈金融的成功概率有，但是不大。

區塊鏈：製造信任的機器

如下圖所示，這是當年《The Economist》發表的觀點，我對這個感興趣是因爲我覺得肖博士做的肯定是正確的。另外，雜誌說區塊鏈是製造信任的機器。在中國，很多時候大家需要更多的信任，事情本身是有前途的。

Gartner 曲線最熱的時候已經過去了，現在到了行業靜下心來做應用、做價值的時候。這些探索，尤其是在數字孿生方面的探索應該有很大的空間。區塊鏈的應用在最傳統企業裏都能用上，那麼在很多現代化的企業中肯定也能融入區塊鏈技術，對此我有信心，同時也向各位在區塊鏈應用方面做出探索的朋友表示敬意。謝謝大家！