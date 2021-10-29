五倍券加持 第4季將迎報復性消費 5檔觀光餐飲股行情看俏

撰文：劉培瑄（CMoney 金融研究部研究員）

國內今（2021）年 5 月疫情爆發，確診與死亡人數快速上升，醫療量能一度瀕臨崩潰，全國三級警戒持續數月，加上對疫情的恐慌，民眾減少外出群聚，餐飲業者因此來客銳減、業績慘澹，許多經營已久的名店，如孔陵一隻雞、菊元等，也在疫情中黯然吹起熄燈號。

歷經數月防疫後，目前疫情已明顯地緩和，警戒降級讓餐飲業者生意持續回暖，且隨著國內疫苗接種率持續提高，增強民眾對病毒的防護力，適度鬆綁防疫措施有助於振興一度頹靡的內需。因此，在疫情受到控制後，政府即端出振興五倍券牛肉，以刺激消費力道，期待國內觀光餐旅業的景氣能回到疫情前的水準，業者紛紛趁勢祭出優惠方案，吸引消費者眼球。

由於各國邊境政策仍多從嚴管制，國人難如過去一般正常出國旅遊，可預見今年第 4 季有機會迎來報復性消費潮。

獲利穩健、財務體質佳 較有機會搶食解封大餅

近期國際上恆大債務事件、中國限電等利空連發，全球風險意識增強，台股 10 月以來連日下挫，與此同時，觀光餐飲股的股價表現相對大盤穩健，主要受惠解封在即與五倍券題材助攻。不過，五倍券雖有助力，但各家業者的受惠程度仍有差異，投資人若想藉機從股市賺這波「消費財」，應回歸到公司的本質，才能看得出哪些業者會是贏家。

由於食材、人事及租金為餐飲業主要的成本，公司的成本控管能力是否優於同業將是決勝關鍵。其次，在策略布局上，要觀察公司是否在對的時機用對的產品打到對的市場。最後，財務體質如何？能比競爭對手多一口氣來撐過寒冬嗎？若以上答案皆為「是」，當餐飲業春天來臨，將可瓜分被淘汰者所遺留下的市場大餅。

想找出未來贏家的樣貌，首先，可以從獲利水準來判斷經營能力的優劣，並以財務指標的「營業利益率」來篩選。營業利益率簡單來說，就是扣除食材、人事以及租金成本後，公司每 1 元營收所能創造的獲利。有別於「毛利率」僅考量食材成本，營業利益率更能展現出個別公司在人力控管、展店等經營能力上的差異。

營業利益率達 7% 以上 5 檔個股復甦動能佳

在上市櫃觀光餐飲股中，營業利益率相對穩健的公司有晶華（2707）、美食 - KY（2723）、瓦城（2729）、豆府（2752），以及今年 9 月甫上市的八方雲集（2753），5 檔個股近年營業利益率皆有至少 7% 以上的水準，後續藉由五倍券優惠提升消費意願，週轉率提高後，可望有較高的復甦動能。

但須留意到，瓦城、豆府因海外布局著墨不多，加上台灣內需市場相對小，未來的成長性有所侷限，因此金融市場普遍對其未來的想像空間不大，加上股本小，過往單日成交量多在 200 張上下，即便短期因題材火熱帶動人氣，一旦題材退燒，恐易回到無量狀態，進而陷入「有行無市」、持股較難出脫的窘境，在操作上，建議資金部位較大的投資人要適時停利停損。

八方雲集一度成餐飲股后 海外展店恐擴大成本支出

至於上市不久的「水餃股」八方雲集，在上市 5 日內雖有輔導券商協助造市，成交量因此一度放大，然而 5 日的攻防過後，成交量持續縮小，同樣也存在持股出脫不易的風險。另外須留意到，公司上市的財務數據須達到一定門檻，方可順利通過主管機關的核准，因此許多公司在上市前多有美化財報的傾向，因此，對於剛掛牌交易的公司，較不易分辨其真實價值。

除此之外，八方雲集未來將面臨開拓新市場的不確定性，其中，美國加州新門市預計將於 2022 年第 1 季開幕。拓展新市場雖能給予投資人較大的想像空間，但當地市場的接受度還待驗證，加上展店初期會有較龐大的成本支出，因此需要多花點時間觀察，後續待財報繳出後，股價才易彰顯公司的實際價值，屆時投資人可再留意。

五倍券、國旅券助攻 晶華、王品有望受惠

國內飯店業龍頭之一的晶華，定位相較同業高檔，高端客群穩固，營收約有 6 成來自餐飲，3 成來自客房業務，因此除了受惠於餐飲需求回溫，後續可望藉由國旅券帶動中低階型的客房入住率，在海外疫情仍然嚴峻下，將有助於彌補定位為高階型，且仰賴海外旅客的晶華酒店營收。晶華現階段財務體質雖不算佳，但今年 6 月賣出旗下金雞母台灣達美樂，出售利得 17.4 億元將能支援 1～2 年的營運，目前金流斷炊的風險已降低。

至於美食 - KY（即 85 度 C 母公司），營運模式以外帶為主，另與美國外送平台 Doordash、Yelp 合作，且透過 App 拓展線上銷售通路，受疫情影響較輕微，加上公司主要營運地區美國加州的疫情持續降溫，營運早已脫離谷底。值得留意的是，美食 - KY 現金流的週轉能力不斷提升，為目前台灣少數財務體質持續轉好的餐飲公司。

除了營業利益率可做為篩選標準外，亦可留意於國內市占率較高的王品（2727），其營業利益率雖然偏低，但主要是因採取多樣價位及種類的品牌策略所致，雖壓低獲利，但也達成包圍民眾餐飲需求的效果。

疫情中，王品也針對旗下品牌汰弱留強，以提高毛利，去年亦藉由三倍券成功扭轉虧損逆境，而今五倍券政策出台，無不引發市場對其將複製昔日戰果的期盼，轉機性題材將有助於吸引市場給予較高的評價，短線行情值得投資人留意。

來源：《Money 錢》170 期

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