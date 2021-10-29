博世集團：將再投資4億歐元生產晶片 應對全球短缺

德國科技集團 Bosch(博世) 周五 (29 日) 表示，將再投資 4 億歐元 (4.67 億美元)，用於明年在德國和馬來西亞的晶片生產投資，以緩解全球短缺。

由於缺少晶片，全球汽車生產受到嚴重干擾，主要車廠幾乎完全依賴亞洲和美國少數幾家製造商的晶片。

博世在周五的一份聲明中表示，公司預算最大的一部分，將用於擴大在德國 Dresden 和 Reutlingen 的晶圓製造廠，以及位於馬來西亞檳城的半導體組件工廠的業務。特別是 Dresden 廠，這是他們在 6 月花費 10 億歐元所興建工廠，生產 300 毫米晶圓，是公司史上最大的一筆投資。

公司表示，將在斯圖加特附近的 Reutlingen 工廠投資約 5000 萬歐元，生產 200 毫米晶圓，公司還生產汽車零組件和工廠自動化系統。

聲明說，另一個專案將是在馬來西亞檳城建設半導體測試設施，但公司沒有具體說明投資金額。

汽車業高管和行業分析師預測，半導體短缺將持續到明年。福特汽車 (F-US) 和通用汽車 (GM-US) 的高管，本周在各自的第三季財報電話會議上告訴投資者，他們預計短缺將持續到 2022 年，甚至可能持續到 2023 年。

這對歐盟來說也是個好消息，歐盟的目標是到 2030 年將歐盟的半導體產量，提高到世界供應量的五分之一，從而提高供應鏈的彈性。