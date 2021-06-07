Bosch啟用新晶圓廠 梅克爾與會致詞

週一 (7 日) 博世 (Bosch) 德國德勒斯登 (Dresden) 的 12 吋新晶圓廠舉行開業儀式，德國總理梅克爾也線上參加、共襄盛舉。

週一博世啟用德國德勒斯登的新晶圓廠，這是博世耗資 10 億歐元 (約 12 億美元) 在德勒斯登 (Dresden) 打造的 12 吋新晶圓廠，以滿足物聯網與交通應用等市場需求。

德國德勒斯登的新晶圓廠為博世 135 年歷史上最大單筆投資 (圖片：AFP)

該新廠為博世 135 年歷史上最大單筆投資，占地約 14 個足球場、員工目前有約 250 人，計劃最終招募 700 名員工。

日本瑞薩工廠失火、德州暴雪加重全球晶片短缺。博世稱，新廠將首先生產用於電動工具的晶片，9 月才開始生產車用晶片。

博世執行長 Volkmar Denner 表示：「通過我們的第一家 AIoT 工廠，我們正在為半導體製造設立新標準… 目前的晶片短缺將持續到今年下半年。儘管疫情造成了生產延誤，建築工地最初也出現了問題，但能夠更早開始生產，這不僅是因為工廠、現場團隊良好合作之下促成。」

德國總理梅克爾週一在博世新晶圓廠開業儀式上表示，無論如何，晶片短缺瓶頸使德國經濟從疫情中復甦更加困難，加強抵禦外部供應中斷至關重要。

博世稱，新廠將先生產用於電動工具的晶片。 (圖片：AFP)

梅克爾透露：「德國將進一步花費 4 億歐元 (4.88 億美元) 支持更多晶片項目，我們沒有領先，必須迎頭趕上，必須野心勃勃，全球競爭對手根本都沒在休息的。」

Strategy Analytics 分析師 Asif Anwar 表示，新晶圓廠可能有助於博世及其主要客戶，但它不太可能解決目前汽車晶片短缺。